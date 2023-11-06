أسعار هيونداي سوناتا 2024 في السعودية

كشفت شركة هيونداي عن سعر هيونداي سوناتا موديل 2024 بالسعودية، وتنتمي سوناتا الي فئة السيارات السيدان، وتظهر سوناتا الجديدة بتصميم متميز، وشكل أنيق بفضل احتوائها علي العديد من التكنولوجيات المتطورة.

أسعار هيونداي سوناتا 2024 بالسعودية

- محرك هيونداي سوناتا موديل 2024 :

أسعار هيونداي سوناتا 2024 بالسعودية

تحصل سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، يعطي قوة تصل الي 194 حصان، وعزم دوران 246 نيوتن/متر ، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات هيونداي سوناتا موديل 2024 :

تحتوي سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 علي العديد من المميزات الحديثة منها أضواء أمامية مخفية، وشبك تهوية، وفتحات تهوية أكبر من سابقتها، وحساسات أمامية، وجنوط مقاس 17 بوصة، وأضواء خلفية LED، وجناح على صندوق الأمتعة الذكي، وحساسات، وكاميرا خلفية.

أسعار هيونداي سوناتا 2024 بالسعودية

كما تتميز بوجود شاشات جديدة، وفتحة تهوية طويلة مستطيلة ، وعجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، وذراع نقل السرعات، وشاشة بانوراما منحنية، وشاشة معلومات، وشاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة .

مقصورة أسعار هيونداي سوناتا 2024 بالسعودية

ويوجد بـ هيونداي سوناتا نظام صوت من Bose، مكون من 12 سماعة، وتطبيق CarPlay، وAndroid Auto، وشاشة عدادات 4 بوصة ، وشاحن لاسلكي، وفتحات تكييف خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطية، ومقاعد جلد .

- أسعار هيونداي سوناتا موديل 2024 :

أسعار هيونداي سوناتا 2024 بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 تباع بسعر 103 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 تباع بسعر 113 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 تباع بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 تباع بسعر 142 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 تباع بسعر 143 ألف ريال سعودي .