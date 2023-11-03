فرصة لا تعوض.. هيونداي I10 بدون جمارك

تعتبر سيارة الهاتشباك الصغيرة هيونداي I10 أرخص سيارات العلامة التجارية الكورية هيونداي، وتعتبر أحد أشهر السيارات الاقتصادية.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

هيونداي I10

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

هيونداي I10

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة هيونداي I10 "الفئة الكاملة"

هيونداي I10 موديل 2019 محرك 1000 سي سي بقيمة 1,347 دولار.

هيونداي I10 موديل 2020 محرك 1000 سي سي بقيمة 1,428 دولار.

هيونداي I10 موديل 2021 محرك 1000 سي سي بقيمة 1,646 دولار

هيونداي I10 موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة 2,081 دولار

هيونداي I10 موديل 2023 محرك 1600 سي سي بقيمة 2,225 دولار