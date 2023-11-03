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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وفر بنزين.. سعر أشهر كيا هاتشباك في مصر

صدى البلد

يبحث العديد من المستهلكين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالمياً، بالإضافة لإمكانية توفير البنزين.

 

تمتلك السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وذلك نظراً لإقتصاديتها الكبيرة في استهلاك البنزين، وتعتبر من السيارات الاعتمادية داخل المدينة.

كيا بيكانتو موديل 2009

مواصفات سيارة كيا بيكانتو موديل 2009 

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 الى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة أطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

 

تحتوي السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على قفل مركزي للأبواب وباور سترينج، وتكييف، وأنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي.

كيا بيكانتو موديل 2009

سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه وبلغت قراءات العداد 120 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

سيارات مستعملة كيا بيكانتو موديل 2009 كيا بيكانتو كيا بيكانتو

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