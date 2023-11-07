خطوات صيانة سيارتك بطريقة صحيحة لمنع الأعطال بشكل مفاجئ

أصحاب السيارات يجب أن يقوموا دئما بفحص سياراتهم ، وذلك للتأكد من عملها بشكل سليم بدلا من ظهور أعطال بها بشكل مفاجئ والاهتمام بـ السيارات المستعملة وصيانتها لا يختلف عن السيارات الجديدة .

خطوات لـ صيانة سيارتك بطريقة صحيحة

كما أن الصيانة تساعدك علي إطالة العمر الافتراضي للسيارة ، وتمنع تعرضك للتعطل بشكل مفاجئ علي الطرق السريعة ، وتجعل سياراتك ذات قيمة كبيرة .

خطوات لـ صيانة سيارتك بطريقة صحيحة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات لـ صيانة سيارتك المستعملة بطريقة صحيحة :

خطوات لـ صيانة سيارتك بطريقة صحيحة

1- الاطلاع دائما علي جدول الصيانة :

جدول صيانة السيارة يساعدك علي معرفة المشاكل التي واجه السيارة وتم إصلاحها ، وبالتالي يرسم ذلك الجدول خريطة صيانة للسيارات ويتم من خلالها وضع التوقيتات الأزمة للصيانة .

2- عدم أغفال تغير زيت المحرك :

خطوات لـ صيانة سيارتك بطريقة صحيحة

يجب أن يتم تغير زيت المحرك بشكل مستمر ، بالإضافة الي تغير فلاتر الزيت أيضا ، وذلك لان أغفال تغير زيت المحرك يعرض محرك السيارة للتلف .

3- الاطلاع علي سوائل السيارة باستمرار :

خطوات لـ صيانة سيارتك بطريقة صحيحة

ملاك السيارات يجب عليهم فحص سوائل السيارة منها سائل التبريد وسائل الفرامل وسائل التوجيه، وذلك لان انخفاض مستويات السوائل يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك .

4- تغيير الفلاتر باستمرار :

من الضروري أن يتم فحص وتغيير فلتر الزيت وفلتر الهواء وفلاتر المقصورة بانتظام وذلك لان الفلاتر تلعب دور حاسم لـ حماية المحرك و ضمان وجود هواء جيدة داخل المقصورة.

5- الكشف علي الفرامل :

خطوات لـ صيانة سيارتك بطريقة صحيحة

يجب أن ينتبه ملاك السيارات عند صدور أي صوت من الفرامل ، لان ذلك يدل علي أن التيل يحتاج الي تغير .

6- فحص البطارية :

خطوات لـ صيانة سيارتك بطريقة صحيحة

من الضروري أن يتم فحص اطراف البطارية بحثا عن أي تأكل ، ومن اجل التأكد من التوصيلات بشكل صحيح ، واذا كان تحتاج البطارية لتغر يجب تغيرها علي الفور .