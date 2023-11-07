خطوات صيانة سيارتك بطريقة صحيحة لمنع الأعطال بشكل مفاجئ

أصحاب السيارات يجب أن يقوموا دئما بفحص سياراتهم ، وذلك للتأكد من عملها بشكل سليم بدلا من ظهور أعطال بها بشكل مفاجئ والاهتمام بـ السيارات المستعملة وصيانتها لا يختلف عن السيارات الجديدة .
كما أن الصيانة تساعدك علي إطالة العمر الافتراضي للسيارة ، وتمنع تعرضك للتعطل بشكل مفاجئ علي الطرق السريعة ، وتجعل سياراتك ذات قيمة كبيرة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات لـ صيانة سيارتك المستعملة بطريقة صحيحة :
1- الاطلاع دائما علي جدول الصيانة :
جدول صيانة السيارة يساعدك علي معرفة المشاكل التي واجه السيارة وتم إصلاحها ، وبالتالي يرسم ذلك الجدول خريطة صيانة للسيارات ويتم من خلالها وضع التوقيتات الأزمة للصيانة .
2- عدم أغفال تغير زيت المحرك :
يجب أن يتم تغير زيت المحرك بشكل مستمر ، بالإضافة الي تغير فلاتر الزيت أيضا ، وذلك لان أغفال تغير زيت المحرك يعرض محرك السيارة للتلف .
3- الاطلاع علي سوائل السيارة باستمرار :
ملاك السيارات يجب عليهم فحص سوائل السيارة منها سائل التبريد وسائل الفرامل وسائل التوجيه، وذلك لان انخفاض مستويات السوائل يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك .
4- تغيير الفلاتر باستمرار :
من الضروري أن يتم فحص وتغيير فلتر الزيت وفلتر الهواء وفلاتر المقصورة بانتظام وذلك لان الفلاتر تلعب دور حاسم لـ حماية المحرك و ضمان وجود هواء جيدة داخل المقصورة.
5- الكشف علي الفرامل :
يجب أن ينتبه ملاك السيارات عند صدور أي صوت من الفرامل ، لان ذلك يدل علي أن التيل يحتاج الي تغير .
6- فحص البطارية :
من الضروري أن يتم فحص اطراف البطارية بحثا عن أي تأكل ، ومن اجل التأكد من التوصيلات بشكل صحيح ، واذا كان تحتاج البطارية لتغر يجب تغيرها علي الفور .