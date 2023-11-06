سبورتاج وتوسان أبرزها.. أسعار 5 موديلات 2024 بدون أوفر برايس

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2024، عدد غير محدود من السيارات المتاحة للبيع، وتم تواجد تلك الطرازات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 عالميا، وذلك يعود إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات والتي أثرت بالسلب على تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين.

- يعرض موقع “صدى البلد” الإخباري موديلات 5 سيارات 2024 بدون أوفر برايس :

1- بيجو 3008 موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل الي 53 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه محركها الي 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، وتصل سرعة بيجو 3008 القصوى الي 206 كم/ساعة .

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بدون أوفر برايس

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بدون أوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 479 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 609 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 779 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 789 ألف جنيه .

2- كيا سبورتاج موديل 2024 :

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، وبها قوة تصل الي 180 حصان، وعزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر .

أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 بدون أوفر برايس

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 بدون أوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر مليون و 369 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 489 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 639 ألف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر مليون و 769 ألف جنيه، والفئة الخامسة تباع بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

3- اوبل جراند لاند موديل 2024 :

تتسارع سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتملك علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 53 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

أسعار اوبل جراند لاند موديل 2024 بدون أوفر برايس

- أسعار اوبل جراند لاند موديل 2024 بدون أوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

4- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

يصل سعه خزان وقود سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الي 53 لتر ، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بدون أوفر برايس

- أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بدون أوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 395 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 520 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 570 ألف جنيه، والفئة الرابعة تابع بسعر مليون و 670 ألف جنيه .

5- هيونداي توسان موديل 2022 الجيل الجديد :

تصل سرعة هيونداي توسان موديل 2022 القصوى الي 201 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 265 كم/ساعة، وبها قوة تصل الي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود يصل الي 54 لتر ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر .

أسعار هيونداي توسان موديل 2022 بدون أوفر برايس

- أسعار هيونداي توسان موديل 2022 بدون أوفر برايس :

تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2022 من مليون و 40 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 365 ألف جنيه .