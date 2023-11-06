أسباب خروج الهواء البارد من تكييف السيارة الساخن في الشتاء

خلال فصل الشتاء يلجأ أصحاب السيارات في الساعات المتأخرة من الليل لـ تشغيل مكيف السيارة من أجل تدفئة الجو، وإزالة الضباب العالق علي الزجاج من اجل القيادة بشكل سليم دون الشعور بالبرد.

أسباب خروج الهواء البارد من مخارج التكيف بالشتاء

ولكن في الكثير من الأحيان يخرج هواء بارد بدلا من الساخن عند تشغيل تدفئة السيارة ، وذلك يجعل هناك زيادة بالشعور بالبرودة لان مدفئة السيارة لا تعمل بشكل سليم .

أسباب خروج الهواء البارد من مخارج التكيف بالشتاء

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب خروج الهواء البارد من مدفئة السيارة :

- انخفاض سائل التبريد :

أسباب خروج الهواء البارد من مخارج التكيف بالشتاء

يساعد سائل التبريد على حماية المحرك من ارتفاع درجة حرارته ، بالإضافة الي أن الهواء الساخن الذى يخرج من المدفئة يكون مصدره درجة حرارة المحرك ، وبالتالي فان انخفاض سائل التبريد يؤدي الي تعطل تدفئة السيارة خلال فصل الشتاء .

- خلل بـ ترموستات الحرارة :

ترموستات الحرارة بالسيارة من أهم أجزاء نظام التبريد في السيارة، وهي عبارة عن صمام يعمل على تنظيم تدفق سائل التبريد من الراديتر بهدف منع زيادة حرارة المحرك بشكل كبير.

أسباب خروج الهواء البارد من مخارج التكيف بالشتاء

إذا كان صمام الثرموستات لا يفتح بسبب عطل ما، فإن سائل التبريد لن يتم توزيعه بشكل صحيح إلى الراديتر مما يؤدي إلى زيادة حرارة المحرك وإصدار هواء بارد من جهاز التكييف بدلا من الدافئ .

- ظهور فقاعات هواء في نظام التبريد :

أسباب خروج الهواء البارد من مخارج التكيف بالشتاء

ظهور فقاعات في سائل التبريد يدل علي عطل بـ مدفئة السيارة ، وبالتالي لن يتم مرور الهواء الدافئ الي مقصورة السيارة .

- تسرب سائل التبريد :

أسباب خروج الهواء البارد من مخارج التكيف بالشتاء

تسرب سائل التبريد يؤدي الي ضعف تدفئة السيارة خلال فصل الشتاء ، ويتم ذلك التسرب عادة من طرمبة المياه والأنابيب أو الرادياتير.