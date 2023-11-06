عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين سيارتي سانج يونج تيفولى XLV وجيتور X70 موديل 2023

سانج يونج تيفولى
سانج يونج تيفولى XLV و جيتور X70 موديل 2023

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، ويقدم الصانع الصيني عدد كبير من الطرازات المتاحة للبيع في مصر بمختلف فئاتها سواء السيدان أو  الهاتشباك أو الـ SUV وتأتي هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي جعلت هناك تقارب بين فئات السيارات وبعضها البعض .

أسعار سيارات جيتور موديل 2024 في مصر.. صور

سيارات مستعملة بحالة جيدة بسعر أقل من 350 ألف جنيه

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين سانج يونج تيفولى XLV  و جيتور X70 موديل 2023:

1- سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023:

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تستمد سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 كم/ساعة، وقوة 128 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد سانج يونج تيفولى XLV الـ SUV :

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تأتي سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4480 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1660 مم .

- أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 :

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 تباع بسعر جديد 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 تتوافر بسعر جديد يصل الي 860 ألف جنيه .

2- أبعاد جيتور X70 موديل 2023 :

جيتور X70 موديل 2023

تتوافر سيارة جيتور X70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4720 مم، وعرض 1900 مم، وبها قاعدة عجلات تصل الي 2745 مم.

- محرك جيتور X70 موديل 2023 الـ SUV :

تتسارع سيارة جيتور X70 موديل 2023 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر، وتخرج قوة 147 حصان، وتصل سرعة جيتور X70 القصوى الي 180 كم/ساعة .

جيتور X70 موديل 2023

- أسعار جيتور X70 موديل 2023 الجديدة :

تباع الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي 799 ألف جنيه، ويصل السعر الجديد للفئة الثانية الي 859 ألف جنيه .

سانج يونج تيفولي يونج تيفولى XLV سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 أبعاد سانج يونج تيفولى XLV أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 أبعاد جيتور X70 موديل 2023 جيتور X70 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

أحمد فتوح ينتقل لـ الأهلي.. التفاصيل الكاملة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

موضوعات متعلقة

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023

سيارات مستعملة بحالة جيدة بسعر أقل من 350 ألف جنيه

أسعار MG موديل 2023 بالأوفر برايس

خطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية| تفاصيل

لا مثيل لها .. سيارات تظهر لأول مرة بمعرض طوكيو

أسعار انفينيتي QX55 موديل 2024 بالسعودية

أوبل كورسا 2024 الهاتشباك كسرت المليون | تعرف على السعر الجديد

بيجو 301 السيدان 2024 تباع بأسعار جديدة

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف عن موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار السريع

شيك بـ 4 ملايين جنيه.. قرار عاجل من المحكمة بشأن نسرين طافش

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

بعد أنباء عن ترشح بوتين للرئاسة.. رد عاجل من الكرملين الروسي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 38 شخصًا في الضفة الغربية منهم 5 لـ حماس

فلسطين: إسرائيل مستمرة في منع إخراج الجرحى من غزة بقطع الطرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله لنا.. مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يشعل نار الغضب في غزة ولبنان

طبيبة بيطرية تكشف عن علاج لسوس الأرز.. تفاصيل

لن تصدقي| ضعي هذه الأعشاب على وجهك.. النتيجة ستدهشك

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ