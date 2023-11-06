مقارنة بين سيارتي سانج يونج تيفولى XLV وجيتور X70 موديل 2023

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، ويقدم الصانع الصيني عدد كبير من الطرازات المتاحة للبيع في مصر بمختلف فئاتها سواء السيدان أو الهاتشباك أو الـ SUV وتأتي هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي جعلت هناك تقارب بين فئات السيارات وبعضها البعض .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين سانج يونج تيفولى XLV و جيتور X70 موديل 2023:

1- سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023:

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تستمد سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 كم/ساعة، وقوة 128 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد سانج يونج تيفولى XLV الـ SUV :

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تأتي سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4480 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1660 مم .

- أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 :

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 تباع بسعر جديد 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 تتوافر بسعر جديد يصل الي 860 ألف جنيه .

2- أبعاد جيتور X70 موديل 2023 :

جيتور X70 موديل 2023

تتوافر سيارة جيتور X70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4720 مم، وعرض 1900 مم، وبها قاعدة عجلات تصل الي 2745 مم.

- محرك جيتور X70 موديل 2023 الـ SUV :

تتسارع سيارة جيتور X70 موديل 2023 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر، وتخرج قوة 147 حصان، وتصل سرعة جيتور X70 القصوى الي 180 كم/ساعة .

جيتور X70 موديل 2023

- أسعار جيتور X70 موديل 2023 الجديدة :

تباع الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي 799 ألف جنيه، ويصل السعر الجديد للفئة الثانية الي 859 ألف جنيه .