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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023

مرسيدس CLA 200 الجديدة
مرسيدس CLA 200 الجديدة موديل 2023

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، و

دتأتي تلك السيارات بالعديد من التكنولوجيات المتطورة، وذلك رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي منها، عدم استقرار سعر  صرف الدولار، وذلك اثر علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية وتم إضافة سعر إضافي عليها .

مرسيدس CLA 200 الجديدة موديل 2023 

مرسيدس E 200 موديل 2023 بحالة الزيرو وبهذا السعر

لفترة محدودة.. مرسيدس CLA CLASS بخصم 70%

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 بالسوق المحلي :

مرسيدس CLA 200 الجديدة موديل 2023 

- محرك مرسيدس CLA 200 :

مرسيدس CLA 200 الجديدة موديل 2023 

يصل سعة خزان وقود مرسيدس CLA 200 موديل 2023 الي 43 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1300 سي سي تيربو، بها قوة تصل الي 136 حصان، وتصل سرعة مرسيدس CLA 200 القصوى الي 216 كم/ساعة ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال .

- مواصفات السلامة بـ مرسيدس CLA 200 :

ودت سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، 
وحساسات للركن، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أسعار مرسيدس CLA 200 الجديدة موديل 2023 :

مقصورة مرسيدس CLA 200 الجديدة موديل 2023 

تقدم سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 943 ألف جنيه .

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