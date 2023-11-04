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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل أول سيارة مرسيدس AMG كهربائية بقوة 1000 حصان

صدى البلد

شهز عام 2013 أولى خطوات مرسيدس(وإن كانت خجولة) نحو السيارات الكهربائية ذات الأداء العالي من خلال تقديم محرك SLS AMG الكهربائي. ومع ذلك، تم بيع تسع سيارات فقط للعملاء، مما يجعلها أكثر ندرة من سيارة Audi R8 E-Tronالتي تم تصنيع أقل من 100 نموذج منها. وبعد مرور عقد من الزمن، لا تزال مرسيدس لا تمتلك سيارة AMG EVكهربائية كاملة، حيث لا تعتبر EQE 53 وEQS 53 من سيارات AMGالمخصصة.

ومع ذلك، فقد عرفنا عن منصة AMG.EA المخصصة منذ فترة، حيث قامت مرسيدس بالكشف عنها العام الماضي بمفهوم رباعي الأبواب. في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقط مصورو التجسس نموذجًا أوليًا يخضع للاختبار لأول مرة، قبل إطلاقه في السوق عام 2025. 

 

في حين أن النجمة الثلاثية لا تزال ملتزمة الصمت بشأن المواصفات، فإن Autocar لديها سلطة جيدة، حيث أن أول سيارة كهربائية تم تطويرها من الألف إلى الياء بواسطة AMG ستتمتع بقوة مثيرة للسخرية.

قالت شركة ياسا، وهي شركة تصنيع محركات كهربائية مقرها المملكة المتحدة استحوذت عليها مرسيدس في عام 2021، لمجلة السيارات البريطانية أن AMGستستخدم محركًا كهربائيًا يزن 53 رطلاً فقط بينما ينتج قوة هائلة تبلغ 480 حصانًا و590 رطلًا من عزم الدوران. ومع وجود محرك واحد يقود العجلات الأمامية وآخر في الخلف، يمكن أن تصل قوة سيارة السيدان الكهربائية عالية الأداء إلى ما يقرب من 1000 حصان.

 

سيكون ذلك تقريبًا بقدر سيارة AMG One الفائقة بقوة 1049 حصانًا مع محرك بنزين V6سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني مشتق من F1وأربعة محركات كهربائية. وفيما يتعلق بعزم الدوران، يمكن أن يصل إلى 1000 رطل قدم، والذي سيتم تسليمه على الفور كما هو الحال في أي سيارة كهربائية أخرى موجودة. وهذا من شأنه أن يترجم إلى مستويات تسارع السيارة الخارقة في سيارة سيدان كبيرة وثقيلة.

 

كان مفهوم Vision AMG الموضح أدناه يحتوي على محرك Yasa Axial Flux Motor في سيارة كهربائية سريعة يبلغ طولها 200.8 بوصة ولها قاعدة عجلات 118 بوصة. لقد كانت أكبر قليلاً من سيارة AMG GT 4-Door Coupe المعروضة للبيع اليوم، والتي تم تزويدها بالكهرباء بالفعل بمشتق هجين إضافي من E Performance يوفر 843 حصانًا و1,084 رطلًا قدمًا.

يذكر أن المنافس BMW قالت إنها تمتلك بالفعل التكنولوجيا اللازمة لسيارة كهربائية بقوة 1341 حصانًا. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون أول سيارة M كاملة بدون محرك احتراق بهذه القوة، حيث يزعم المطلعون أن السيارة الكهربائية الحتمية M3المقرر إصدارها في عام 2027 أو 2028 ستتمتع بقوة 700 حصان تقريبًا.

amg مرسيدس EQS AMG One BMW

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