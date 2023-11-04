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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

توقف نمو مبيعات الجملة للسيارات الكهربائية من شركة تسلا في أكتوبر 2023

صدى البلد

في أكتوبر، أظهرت إجمالي شحنات المركبات بالجملة (مبيعات التجزئة المحلية والصادرات) من سيارات تسلا المصنوعة في الصين (MIC) علامة تحذير أخرى.

 

وفقًا للبيانات الأولية لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، بلغ الحجم الإجمالي لسيارات Tesla MIC Model 3 / Model Y الشهر الماضي 72115 وحدة، وهو ما يزيد بالكاد بنسبة 0.6 بالمائة عن العام الماضي.

 

تعتبر النتيجة أقل مما كانت عليه في أكتوبر (74,073)، والتي انخفضت بنسبة 11 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي، وأقل مما كانت عليه في أغسطس (84,159). علاوة على ذلك، يجب أن نتذكر أن معظم الشركات المصنعة الصينية تعمل على توسيع مبيعاتها من السيارات الكهربائية، مما يعني انخفاض حصة تسلا في السوق.

 

من المحتمل أن يكون قلة النمو في الأشهر الماضية مرتبطًا بإدخال موديل 3 الذي تمت ترقيته بشكل كبير (الاسم الرمزي Highland) وطراز Tesla Model Y المحدث قليلاً في الصين، الأمر الذي تطلب إجراء تغييرات في مصنع Giga Shanghai.

 

ومع ذلك، بدأت عمليات تسليم الطراز Y المحدث في الصين في 15 أكتوبر، وبدأت عمليات تسليم الطراز 3 المحدث في 26 أكتوبر. ومن المحتمل أن يكون الوقت قد فات لتعزيز شهر أكتوبر، ولكن في نوفمبر لن يكون هناك أي عذر، خاصة وأن تسلا اعترفت رسميًا أن مصنع Giga Shanghai جاهز لإنتاج أكثر من 950.000 سيارة كهربائية سنويًا (حوالي 80.000 شهريًا).

 

شحنات سيارات Tesla MIC BEV بالجملة الشهر الماضي (التغيير على أساس سنوي):

الطراز 3/ الطراز Y: 72,115 (زيادة بنسبة 0.6%)

وحتى الآن هذا العام، تجاوز إجمالي مبيعات الجملة 770 ألف وحدة، وهو ما يزيد بنسبة 39 بالمائة عن العام الماضي.

 

شحنات سيارات Tesla MIC BEV بالجملة منذ بداية العام (التغير السنوي):

الطراز 3/ الطراز Y: 771,171 (زيادة بنسبة 39%)

 

اعتبارًا من اليوم، لا تتضمن بيانات CPCA الأولية أرقام مبيعات التجزئة والصادرات أو النتائج الفردية للنموذجين.

 

والشيء المثير للاهتمام هو أن الوقت المقدر لتسليم سيارة Tesla Model 3 RWDللمبتدئين (الطلبات الجديدة) في الصين هو الآن 2-6 أسابيع، مقارنة بـ 6-9 أسابيع سابقًا. لا يزال نظام الدفع الرباعي طويل المدى يتطلب الانتظار لمدة تتراوح من 3 إلى 9 أسابيع.

 

يشير هذا إلى أن العلاقة بين الطلب والإنتاج للطراز 3 ذو الدفع الخلفي قد تغيرت وتتوقع الشركة أنه سيكون لديها المزيد من السيارات المتاحة.

تسلا Tesla Model Y Giga Shanghai Tesla MIC BEV

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