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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن تفاصيل سيارتها السيدان الكهربائية الجديدة

مرسيدس تكشف عن تفاصيل
مرسيدس تكشف عن تفاصيل سياتها السيدان الكهربائية الجديدة

تستعد شركة مرسيدس بينز AMG لبديل كهربائي بالكامل لسيارة GT 63 4-Door Coupe لمنافسة Tesla Model S وLucid Air وPorsche Taycan وAudi e-tron GT. ومن المتوقع أن تتمتع بقوة أكبر من السيارة الهجينة الحالية GT 63 S E Performance بقوة 831 حصان.

 مرسيدس تكشف عن تفاصيل سياتها السيدان الكهربائية الجديدة

سيتم تطوير هذا الطراز الجديد من الألف إلى الياء بواسطة شركة مرسيدس بينز AMGوسيعتمد على بنية جديدة تُعرف باسم AMG.EV. ستسمح هذه المنصة للشركة بتطوير وبناء مركبات كهربائية منخفضة مدعومة بمحركات ياسا الكهربائية ذات التدفق المحوري. 

لا تزال شركة مرسيدس بينز AMGتلتزم الصمت بشأن مواصفات السيارة، لكن أحد المصادر كشف لموقع Autocarأن أحد محركاتها الكهربائية التي يبلغ وزنها 24 كجم (53 رطلاً) يوفر 480 حصانًا و590 رطل قدم (800 نيوتن متر) من عزم الدوران.  

 مرسيدس تكشف عن تفاصيل سياتها السيدان الكهربائية الجديدة

اجمع بين اثنين وسيكون لديك ما يقرب من 1000 حصان واختر إعدادًا ثلاثي المحركات مثل Model S Plaid وAir Sapphire والإصدار القادم ثلاثي المحركات من Taycan وسيكون هناك أكثر من 1400 حصان. من المقرر أن تجعل السوق الناشئة لسيارات السيدان الكهربائية القوية أكثر إثارة، وهي الإصدارات الكهربائية من BMW M3وAudi RS6.

 مرسيدس تكشف عن تفاصيل سياتها السيدان الكهربائية الجديدة

قدمت شركة صناعة السيارات الألمانية للعالم لمحة عن سيارة سيدان كهربائية جديدة العام الماضي مع مفهوم Vision AMG. تدعي شركة Autocarأن هذا المفهوم كان بمثابة معاينة قريبة للشكل والحجم الإجمالي لنموذج الإنتاج. يبلغ طول هذا المفهوم 5,100 ملم (200.7 بوصة)، مما يجعله أطول قليلاً من سيارة GT 4-Door Coupe الحالية و147 ملم (5.7 بوصة) أطول من سيارة بورش تايكان.

سيكون العنصر الأساسي في سيارة السيدان الجديدة هو حزمة البطارية. وحرصًا منها على التأكد من أن السيارة منخفضة قدر الإمكان، ستستخدم مرسيدس-AMGحزمة بطارية رفيعة في الأرضية تستخدم أنودات السيليكون التي تنتجها شركة Sila الأمريكية.

لن يكون البديل الكهربائي لسيارة GT 4-Door Coupe هو الطراز الوحيد الذي تدعمه منصة AMG.EV، حسبما صرح روبرت ليسنيك، رئيس التصميم الخارجي لمرسيدس بنز، لموقع أوتوكار.

"توفر منصة AMG.EA نطاقًا كبيرًا من التصميم. وأشار إلى أننا قادرون على الذهاب إلى مستوى أقل بكثير من منصة EVA. "لا أستطيع أن أعطي الكثير ولكننا لا نطور منصات جديدة لنموذج واحد فقط. إن Vision AMGهي البداية. ومن الآمن أن نقول أنه سيكون هناك نماذج كهربائية أخرى خاصة بـ AMG في المستقبل.

مرسيدس السيدان amg Vision AMG Lucid Air Tesla Model S Audi E-TRON

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