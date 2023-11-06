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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار MG موديل 2023 بالأوفر برايس

أسعار MG موديل 2023
أسعار MG موديل 2023 بالأوفر برايس الجديد

ترتفع أسعار السيارات بالسوق المصري بوتيرة مستمرة وذلك بسبب ارتباطه بسوق السيارات العالمي الذى تأثر نتيجة مروره بالعديد من الأزمات الطاحنة منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار ، ومع ذلك تتواجد السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها الجديدة :

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار MG موديل 2024 بالأوفر برايس الجديدة داخل سوق السيارات المصري :

1- ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 :

 ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

تحصل سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنتج قوة 171 حصان، ويصل عزم دورانها الي 275 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار  ام جى ار اكس 5 بلس بالأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة  ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 يصل سعرها الجديد الي مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 يصل سعرها الجديد الي مليون و 390 ألف جنيه .

2- ام جى ZS موديل 2023 :

 ام جى ZS موديل 2023 

تنقل قوة سيارة ام جى ZS موديل 2023 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 119 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية .

- أسعار ام جى ZS موديل 2023 بالأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2023 يصل سعرها الجديد الي 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2023 يصل سعرها الجديد الي 919 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2023 يصل سعرها الجديد الي 939 ألف جنيه .

3- ام جى 6 موديل 2023 :

ام جى 6 موديل 2023

تصل سرعة سيارة ام جى 6 موديل 2023 القصوى الي 190 كم/ساعة، وتصل قوتها الي 169 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتستهلك 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني .

- أسعار ام جى 6 موديل 2023  بالأوفر برايس :

تباع الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 59 ألف جنيه .

تباع الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 84 ألف جنيه .

4- ام جى 5 موديل 2023 :

ام جى 5 موديل 2023

تستهلك سيارة ام جى 5 موديل 2023 من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نويتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعة ام جى 5 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار ام جى 5 موديل 2023 بالأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي 779 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 819 ألف جنيه ، والفئة الثالثة بسعر جديد 859 ألف جنيه .

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