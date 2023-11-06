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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة بحالة جيدة بسعر أقل من 350 ألف جنيه

شاهد| سيارات مستعملة
شاهد| سيارات مستعملة بـ 350 ألف جنيه بحالة جيدة

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالعديد من طرازات السيارات التي يحتاج اليها المواطنين لقضاء احتياجاتهم ومن ضمن تلك السيارات أوبل فيكترا، وسكودا أوكتافيا، ومرسيدس E200، وبي إم دبليو 316، وميتسوبيشي ، وتباع تلك السيارات بأسعار مناسبة للجميع في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة :

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة للبيع بسعر 350 ألف جنيه :.

 

1- أوبل فيكترا موديل 1996 :

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بمحرك سعه 2000 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

 أوبل فيكترا موديل 1996


تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 

2- مرسيدس E200 موديل 1984 :

تعرض سيارة  مرسيدس E200 موديل 1984 للبيع باللون الأبيض، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتنقل قوتها الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك ، وقطعت مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

 مرسيدس E200 موديل 1984 


تتوافر سيارة  مرسيدس E200 موديل 1984 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

 

3- فولكس باسات موديل 2000 :

تحصل سيارة  فولكس باسات موديل 2000 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

 فولكس باسات موديل 2000 

يصل سعر سيارة  فولكس باسات موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري الي 285 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

 

4- بي إم دبليو موديل 1982 :

تقل قوة سيارة  بي إم دبليو موديل 1982 الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتنتمي لفئة السيارات الكوبيه ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية .

بي إم دبليو موديل 1982 

سعر سيارة  بي إم دبليو موديل 1982 الكوبيه داخل سوق السيارات المصري يصل الي 310 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

 

5- ميتسوبيشي لانسر موديل 2005 :

تمكنت  ميتسوبيشي لانسر موديل 2005 من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية من ثاني مالك للسيارة .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2005

يبلغ سعر سيارة  ميتسوبيشي لانسر موديل 2005 داخل سوق المستعمل المصري 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

أوبل فيكترا موديل 1996 مرسيدس E200 موديل 1984 فولكس باسات موديل 2000 بي إم دبليو موديل 1982 ميتسوبيشي لانسر موديل 2005 مرسيدس E200

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