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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات .. نصائح مهمة في توفير استهلاك وقود سيارتك

بعد الزيادات ..نصائح
بعد الزيادات ..نصائح توفر لك في استهلاك وقود سياراتك

ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الأيام الماضية بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ تسعير المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي .

بعد الزيادات ..نصائح توفر لك في استهلاك وقود سياراتك

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وبالتالي ارتفعت أسعار المواد البترولية في السوق المصري لتصبح كـ الآتي :

بعد الزيادات ..نصائح توفر لك في استهلاك وقود سياراتك

لتر بنزين 80 يقدم الآن بسعر 10 جنيهات بدلًا من 8.75 جنيه، ولتر البنزين الـ  92 يباع الآن بسعر 11.50 جنيه بدلًا من 10.25 جنيه، ولتر البنزين الـ 95 أصبح يباع الآن بسعر 12.50 جنيه بدلًا من 11.50 جنيه، وتم تثبيت أسعار السولار ليباع الآن مقابل 8.25 جنيه.

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة نصائح توفر لك في استهلاك وقود سياراتك :

بعد الزيادات ..نصائح توفر لك في استهلاك وقود سياراتك

1 - غلق محرك السيارة :

عند التوقف بـ الإشارات المرورية أو في حالات الازدحام الشديد يجب عليك إيقاف محرك سيارتك حتى لا يستهلك قدرا أكبر من الوقود بلا جدوى.

2- الابتعاد عن التسارع :

بعد الزيادات ..نصائح توفر لك في استهلاك وقود سيارتك

عند السير على الطرق السريعة يجب عليك تثبيت سرعة القيادة عند حد معين، بالإضافة الى الابتعاد عن التسارع لتخطي السيارات على الطريق ، وعدم تخطي سرعة 120 كم/ساعة للسيارة، لأن ذلك يزيد من استهلاك الوقود .

3- تفريغ حمولة السيارة:

بعد الزيادات ..نصائح توفر لك في استهلاك وقود سياراتك

من الضروري أن يقوم أصحاب السيارات بتفريغ حمولة سياراتهم ، وذلك لأن الحمولة الزائدة بالسيارة تساعد على زيادة استهلاك الوقود .

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