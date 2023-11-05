تجاوزت مبيعات السيارات الهجينة في الربع الثالث من العام مبيعات سيارات ICE في فيراري، وجاء هذا الكشف المفاجئ في وثيقة رسمية قدمت للمستثمرين لإعلامهم بكيفية أداء علامة مارانيلو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفي هذه الفترة تم شحن 3,188 سيارة من طراز الحصان الجامح الأسطوري، بزيادة قدرها 271 سيارة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

مبيعات فيراري الهجينة تتفوق على سيارات البنزين في عام 2023

ومن إجمالي الحجم، كان 51.3 في المائة من السيارات الهجينة و48.7 في المائة فقط من السيارات التي تعمل بالبنزين النقي. تضمنت مجموعة منتجات فيراري في الربع الثالث من عام 2023 تسعة طرازات ICE وأربعة طرازات هجينة، ولتجديد المعلومات، لن يتم تقديم أول طراز كهربائي بالكامل للعلامة الإيطالية حتى عام 2025.

وفي الوقت نفسه، كان الطلب في الربع الثالث مدعومًا بتشكيلتي 296 وSF90، وكلاهما مزود بمحركات هجينة. هذه هي أول سيارات PHEV للشركة حيث لم يكن لدى LaFerrari منفذ شحن. حسنًا، يمكنك تشغيل البطارية الرئيسية باستخدام عطاء البطارية.

مبيعات فيراري الهجينة تتفوق على سيارات البنزين في عام 2023

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيصبح هو المعيار الجديد حيث أن سيارة بروسنجوي القوية التي تعمل بمحرك V12 كانت في مرحلة التكثيف، لذا يمكن لسيارة الدفع الرباعي عالية الأداء أن تقلب الموازين لصالح ICE. كشفت لقطات التجسس أن هناك أيضًا بديل 812 في الأفق، وقد يتخطى هذا أيضًا التهجين. ومع ذلك، حتى فيراري ليست محصنة ضد لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة، لذلك فهي بحاجة إلى التكيف، وبالتالي فإن المستقبل بلا شك كهربائي.

وبحلول نهاية العقد، تتوقع فيراري أن 40% من السيارات التي يتم تسليمها للعملاء لن تحتوي على محرك احتراق داخلي. ومن المتوقع أن تكون 40% أخرى هجينة، مما يترك 20% فقط لمركبات ICE النقية.

مبيعات فيراري الهجينة تتفوق على سيارات البنزين في عام 2023

في حين أن المستقبل قد يبدو قاتما بالنسبة لمحرك الوقود القديم، فإنه يمكن أن يحصل على فرصة جديدة للحياة إذا أصبح الوقود الإلكتروني حلا مستداما. في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، بينيديتو فيجنا، "لا يزال أمام شركة ICE الكثير للقيام به"، مضيفًا "يمكنك تشغيل سيارة بوقود محايد. أعتقد أن الاثنين متوافقان إلى حد كبير، وهذا تعزيز لجهودنا". إستراتيجية."