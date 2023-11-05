موديل 2024.. أشهر 5 سيارات سيدان زيرو بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

وخلال السطور التالية نتعرف على أشهر 5 سيارات سيدان " زيرو " بالسوق المصرى .

1- كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو

وتأتى السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 ، ضمن فئة السيارات السيدان الرياضية ، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 130 حصانا ، ويبلغ عزم دوران نحو 155 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات .

وتستغرق السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 ، مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات ، مع متوسط اتسهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 على تجهيزات ابرزها، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى شاشة توسط قمرة القيادة، ومقود حركة "مالتي فانكشن"، مع فتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

اما عن سعر السيارة كيا جراند سيراتو

- أوتوماتيك / LX FO 2024 بسعر 1,119,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX CAM 2024 بسعر 1,179,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2024 بسعر 1,239,900 جنيه

2- بى واى دى F3

بى واى دى F3

من المعروف ان السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، من اشهر السيارات السيدان داخل السوق المحلى المصرى ، والتى تصلح بكشل مميز للعمل داخل شركات تاجير السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم .

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2024 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

اما عن سعر السيارة بى واى دى F3

- مانيوال 2024 بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024 بسعر 590,000 جنيه

3- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.

زودت مقصورة تويوتا كورولا موديل 2024 بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، باور ستيرنج، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، ومثبت سرعة، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وتحكم من خلال عجة القيادة .

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

اما عن سعر السيارة تويوتا كورولا

- أوتوماتيك / ACTIVE 2024 بسعر 925,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعر 990,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2024 بسعر 1,100,000 جنيه

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2024 بسعر 1,150,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2024 بسعر 1,200,000 جنيه

4- هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى

تستمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بمصابيح ضباب أمامية، ووسائد هوائية، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام حماية ضد السرقة، ونظام مكابح ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وAUX، وUSB.

وتعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 على جنط يصل إلى 16 بوصة، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4505 مم، و1541 مم للعرض، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية الخاصة بالسيارة إلى 402 لتر.

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 جنوط تصل إلى 16 بوصة، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي للابواب، مع نظام صوتي ترفهي، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى قفل مركزي، بالاضافة إلى مكيف للهواء، ومكابح ABS و EBD.

اما عن سعر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 725,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 735,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 750,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 760,000 جنيه

5- بيجو 301

بيجو 301

تأتى السيارة بيجو 301 موديل 2024 ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، و تقدم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ألأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لتر.

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.

اما عن سعر السيارة بيجو 301

- أوتوماتيك ACTIVE 2024 بسعر 714,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2024 بسعر 754,990 جنيه