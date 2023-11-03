تعرف علي نظام السلحفاة بالسيارات الكهربائية وكيف يعمل ..؟

تعمل الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية علي تطور أنظمة السيارات الخاصة بهم وتحديثها باستمرار وذلك لإعطاء السائق تجربة قيادة أفضل واكثر أمانا ، ومن ضمن تلك الأنظمة المتطورة نظام يسمي " وضع السلحفاة Turtle mode " .

نظام السلحفاة بالسيارات الكهربائية

دائما ما يحتاج أصحاب السيارات الكهربائية الي أنظمة متطورة وحديثة تساعدهم علي قيادة السيارات الكهربائية بأمان ، ويعمل نظام السلحفاة الجديد عند انخفاض شحن بطارية السيارة والذي يصل فيه الشحن الي مستوى متدني .

نظام السلحفاة بالسيارات الكهربائية



ويعمل النظام الجديد تلقائيا عند انخفاض بطارية السيارة أثناء القيادة على الطريق ، ويعمل النظام الجديد من خلال إصدار إشارة سمعية وأخرى بصرية للتحذير من أن شحن البطارية قد انخفض.

نظام السلحفاة بالسيارات الكهربائية



يتم تفعيل النظام عندما يل مستوي شحن البطارية الي أقل من نسبة 10 % ، ويعمل النظام على التقليل الطاقة المستهلكة وسرعة السيارة لكي يتمكن السائق من الوصول إلى أقرب محطة شحن أو الاصطفاف بجانب الطريق .

يبقي النظام السيارة على سرعة ثابتة مهما حاول السائق الإسراع من أجل تجنب نفاد طاقة البطارية بسرعة وتوقف السيارة قبل الوصول الي اقرب محطة شحن .

نظام السلحفاة بالسيارات الكهربائية

نظام وضع السلحفاة بالسيارات الكهربائية ما يميزه هو عدم توقف السيارة بشكل مفاجئ علي الطرق ، ويرسل النظام رسائل تحذيرية للسائق للتوجه الي اقرب محطة شحن .

نظام السلحفاة بالسيارات الكهربائية

يحمي النظام وضع السلحفاة من التوقف المفاجئ للسيارة في منتصف الطريق كيلا تصطدم بها السيارات التي تسير في الخلف. علاوة على ذلك، يرسل النظام تنبيهاً للسائق بأنه يجب عليه المسارعة بالتوجه إلى أقرب محطة شحن قبل نفاد طاقة البطارية بالكامل.