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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كم سعر أغلى سيارة دباب في العالم ومن يمتلكها

سيارة مرسيدس دباب
سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus 

تمكنت مغني الراب دريك الكندي من شراء سيارة Brabus 900 Crawler الدباب من أصل 15 سيارة في العالم ، حيث قامت شركة تعديل السيارات برابوس بإنتاج 15 نسخة معدلة من السيارة الدباب فقط ، وتم استلهام شكل السيارة الدباب من سيارة مرسيدس G63 AMG .

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus 

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- محرك دباب Brabus 900 Crawler :

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus 

تحصل سيارة Brabus 900 Crawler علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4500 سي سي تيربو، ويخرج منها قوة 888 حصان، وعزم أقصي للدوران 1050 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل الدباب من سرعة 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة .

- مواصفات دباب Brabus 900 Crawler :

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus 

تحتوي دباب Brabus 900 Crawler علي العديد من المميزات منها، محاور وممتصات للصدمات قابلة لضبط الارتفاع ، ودعامات مصنوعة من الألومنيوم، و إطارات برابوس Monoblock HD مقاس 20 بوصه، وجنوط Maxxis Razr للطرق الوعرة، ودسك بريك، ومعها عجلة احتياطية مثبت في الخلف .

- سعر دباب Brabus 900 Crawler :

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus 

يصل سعر أغلي سيارة دباب في العالم الي 749 ألف يورو ، أي ما يعادل 792 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 2 مليون و 971 ريال سعودي للنسخة الواحدة .

دريك الكندي Brabus 900 Crawler مرسيدس G63 AMG محرك دباب Brabus 900 Crawler مواصفات دباب Brabus 900 Crawler

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