كم سعر أغلى سيارة دباب في العالم ومن يمتلكها

تمكنت مغني الراب دريك الكندي من شراء سيارة Brabus 900 Crawler الدباب من أصل 15 سيارة في العالم ، حيث قامت شركة تعديل السيارات برابوس بإنتاج 15 نسخة معدلة من السيارة الدباب فقط ، وتم استلهام شكل السيارة الدباب من سيارة مرسيدس G63 AMG .

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus

- محرك دباب Brabus 900 Crawler :

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus

تحصل سيارة Brabus 900 Crawler علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4500 سي سي تيربو، ويخرج منها قوة 888 حصان، وعزم أقصي للدوران 1050 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل الدباب من سرعة 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة .

- مواصفات دباب Brabus 900 Crawler :

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus

تحتوي دباب Brabus 900 Crawler علي العديد من المميزات منها، محاور وممتصات للصدمات قابلة لضبط الارتفاع ، ودعامات مصنوعة من الألومنيوم، و إطارات برابوس Monoblock HD مقاس 20 بوصه، وجنوط Maxxis Razr للطرق الوعرة، ودسك بريك، ومعها عجلة احتياطية مثبت في الخلف .

- سعر دباب Brabus 900 Crawler :

سيارة مرسيدس دباب 900 Crawler معدلة من قبل شركة Brabus

يصل سعر أغلي سيارة دباب في العالم الي 749 ألف يورو ، أي ما يعادل 792 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 2 مليون و 971 ريال سعودي للنسخة الواحدة .