إرشادات لحماية سيارتك من السرقة| تفاصيل

تتعرض السيارات للسرقة دائما، وذلك لما يتواجد بداخلها من متعلقات مهمة تخص أصحاب السيارة أو مستقليها، وبالتالي يجب الاهتمام بأدوات حماية السيارة، بالإضافة إلى تزويد السيارة بجهاز إنذار يعمل بحساسية شديدة؛ لاكتشاف اللصوص قبل سرقة سياراتهم.

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات لحماية سيارتك من السرقة :

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

1- إغلاق الأبواب جيدا :

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

عادة ما يغفل أصحاب السيارات عن غلق سياراتهم بعد النزول منها، وبالتالي يصعد السارق الي السيارة ويقوم بسرقة كل المتعلقات المتواجدة بها دون أي مشقة لأن الأبواب كانت لا تزال مفتوحة .

2- التأكد من غلق النوافذ :

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

عند ركن السيارة يجب أن تقوم بإغلاق زجاج السيارة بالكامل بشكل دقيق ولا تترك أي مساحات بين الزجاج لان هذه المساحة تساعد السارق علي إدخال أداة لفتح السيارة .

3- اختر مكانا مناسبا للركن :

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

عند ركن السيارة يجب الابتعاد عن الأماكن المظلمة والتي بها أشجار يمكنها أن تحجب الرؤية ، ويجب ركن السيارة في شارع رئيسي لأن ذلك يمنع تعرضها للسرقة على عكس الشوارع الفرعية أو الجانبية .

4- عدم ترك شيء بالسيارة :

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

يجب بعد ركن السيارة أن تقوم بتفريغها من المحمول والأموال ، وان كان بها أي أجهزة الكترونية يجب حملها معك أيضا؛ لأن ذلك يقلل من مخاطر تعرض السيارة للسرقة .

5- تركيب جهاز إنذار :

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة

بعد اختيار مكان مناسب للركن يجب استخدام أقفال عجلة القيادة ، بالإضافة الي تشغيل جهاز الإنذار المانع للسرعة ، ويمكن تركيب جهاز تتبع بالسيارة " GPS" لتحديد موقعها اذا تم سرقتها .