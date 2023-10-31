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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد| تفاصيل

مبادرة سيارات المصريين
مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد

أعلنت سها جندي وزيرة الهجرة المصرية عن إعادة فتح  مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج وتفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة ، وذلك القرار جاء عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بقانون رقم ١٧٤ لسنة 2023 ، والذى ينص علي تقديم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج من اجل جلب سياراتهم الي مصر .

 مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد

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وأوضحت  السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

 مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد


حيث انه تم فتح باب المبادرة للمرة الثانية من اجل تلبية رغبات ومتطلبات المصريين الذين لم يستفيدوا من المبادرة في المرة الأولي، ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة .

 مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد

وينص قانون المبادرة علي انه يحق الي أي مصري مقيم في الخارج أن يجلب سيارته معه، بالإضافة الي جلب سيارة لأي فرد من أفراد أسرته يتعدى عمرة الـ 16 عام .

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