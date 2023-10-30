زيادة في جميع أسعار جيتور 2024 بالسوق المصري| تعرف عليها

مازالت زيادات أسعار السيارات عالميا مستمرة، نظرا للمشاكل التي واجهة قطاع صناعة السيارات بسبب الأحداث العالمية، ومنها: عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ورغم ذلك توافرت جميع إصدارات جيتور الصينية موديل 2024 فئة السيارات الـ SUV الرياضية داخل سوق السيارات المصري .

1- جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 :

تستمد سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتصل سعة خزان الوقود الي 57 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 197 حصانا، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 :

جيتور اكس 90 بلس موديل 2024

تأتي سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 :

تتوافر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 289 ألف جنيه .

2- جيتور X70 Plus موديل 2024 :

تحصل سيارة جيتور X70 Plus موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعه خزان وقودها إلي 57 لتر، وتخرج قوة تصل الي 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أبعاد جيتور X70 Plus موديل 2024 :

جيتور X70 Plus موديل 2024

تأتي سيارة جيتور X70 Plus موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4749 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

- أسعار جيتور X70 Plus موديل 2024 :

تباع سيارة جيتور X70 Plus موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و49 ألف جنيه.

3- جيتور داشينج موديل 2024:

سعه خزان وقود سيارة جيتور داشينج موديل 2024 يصل الي 57 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 156 حصان.

- أبعاد جيتور داشينج موديل 2024 :

جيتور داشينج موديل 2024

تتوافر سيارة جيتور داشينج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم.

- أسعار جيتور داشينج موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 29 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 39 ألف جنيه.

4- جيتور X70 موديل 2024 :

تخرج سيارة جيتور X70 موديل 2024 عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة محركها الي 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ ساعة في 10 ثواني ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتخرج قوة 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة.

- أبعاد جيتور X70 موديل 2024 :

جيتور X70 موديل 2024

تأتي سيارة جيتور X70 موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 2720 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1695 مم، وبها قاعدة عجلات طولها 2745 مم .

- أسعار جيتور X70 موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 879 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 939 ألف جنيه .