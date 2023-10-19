7 راكب.. جيتور X90 PLUS موديل 2023 بهذا السعر

استطاعت شركة جيتور الصينية أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بطرح العديد من السيارات القوية من فئة الـ SUV الرياضية، ومنها النسخة X90 PLUS موديل 2023، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع مقصورة تتسع لـ 7 مقاعد.

يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات جيتور X90 PLUS موديل 2023 في السوق المصري.

جيتور X90 PLUS موديل 2023

أبعاد جيتور X90 PLUS موديل 2023

طول كلي 4858 مم.

عرض كلي 1925 مم.

ارتفاع كلي 1780 مم.

قاعدة العجلات 2850 مم.

سعة خزان الوقود 57 لتر.

سعة تخزين خلفية 1130 لتر.

جيتور X90 PLUS موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة جيتور X90 PLUS موديل 2023

محرك 4 سلندر "رباعي الأسطوانات".

سعة 1600 سي سي.

القوة الإجمالية 194 حصان.

العزم الأقصى للدوران 290 نيوتن متر.

ناقل سرعات "اوتوماتيك" دبل كليتش.

7 سرعات طراز DCT.

نوع الجر "امامي".

السرعة القصوى 185 كيلومتر في الساعة.

جيتور X90 PLUS موديل 2023

تجهيزات السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2023

مثبت سرعة.

مساعد صعود المرتفعات وخوض المنحدرات.

حساسات ركن خلفية وأمامية.

نظام الثبات الالكتروني ESP.

كاميرا خلفية و360 درجة.

نظام متابعة ضغط الإطارات.

فرامل ABS و EBD، وفرامل يد الكترونية.

خاصية كشف النقاط العمياء.

جيتور X90 PLUS موديل 2023

زر تشغيل بصمة.

شاشة وسائط 10.25 بوصة.

مكيف هواء اوتوماتيكي.

وسائد حماية هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS.

7 مقاعد.

فتحة سقف بانوراما.

مقود حركة متعدد الوظائف.

إضاءة LED.

جنوط رياضية.

جيتور X90 PLUS موديل 2023

سعر جيتور X90 PLUS موديل 2023 الرسمي في مصر

تقدم السيارة X90 PLUS موديل 2023 المطروحة من جيتور بالسوق المحلي، بسعر رسمي يبلغ مليون و189 ألف جنيه.