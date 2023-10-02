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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 600 ألف جنيه .. جيتور ترافيلر الجديدة كليًا |صور

جيتور ترافيلر الجديدة
جيتور ترافيلر الجديدة

دشنت شركة جيتور الصينية، نسختها الجديدة ترافيلر والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث كشفت عنها النقاب في السوق الصيني، مع باقة من التجهيزات، وتصميم خارجي من عائلة الـ SUV.

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جيتور ترافيلر الجديدة 

ترتكز السيارة جيتور ترافيلر على قاعدة عجلات طولها 2.800 مم، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي خماسي الاضلاع يتخذ شكل النجمة، مع ابعاد خارجية بلغت 4.785 مم للطول الكلي، و2.006 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.880 مم، و220 مم للارتفاع عن الارض، بينما تتوافر السيارة عبر 7 الون خارجية منها البرتقالي والفضي والاسود والاصفر.

جيتور ترافيلر الجديدة 

القدرات الفنية للسيارة جيتور ترافيلر

جيتور ترافيلر الجديدة 

تحتوي السيارة جيتور ترافيلر على حزمة من التجهيزات ومنها، محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 184 حصان، و290 نيوتن/متر من عزم الدوران، وعلبة تروس اوتوماتيكية من 7 سرعات DCT، ومحرك اخر ثعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ 254 حصان، و390 نيوتن متر من عزم الدوران، كما تتوافر بخيار دفع رباعي سعة 2000 سي سي، وناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

جيتور ترافيلر الجديدة 

تتمتع السيارة جيتور ترافيلر بعدد من التجهيزات منها فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، فرامل للطوارئ، شاشة مركزية كبيرة الحجم تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس قياسها 15.6 بوصة، تقوم بعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة والكثير من برامج المساعدة،وشاشة عدادات قياس 10.25 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيك.

جيتور ترافيلر الجديدة 

اسعار السيارة جيتور ترافيلر الجديدة كليًا 

 

يبدأ السعر العالمي للسيارة جيتور ترافيلر المطروحة في السوق الصيني من 19.100 دولار إلى 25.200 دولار، اي ما يعادل بالعملة المصرية 600 إلى 790 الف جنيه.

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