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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيتور DASHING موديل 2024 في مصر

جيتور DASHING موديل
جيتور DASHING موديل 2024

تعتبر السيارة DASHING موديل 2024 هي احدث اصدارات العلامة التجارية الصينية جيتور في مصر، والتي تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 969 الف جنيه، ومع باقة من القدرات الفنية والتقنية إلى جانب تصميمها الخارجي المميز، والذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة جيتور DASHING موديل 2024 في مصر وابرز المواصفات الفنية.

جيتور DASHING موديل 2024 

ابعاد السيارة جيتور DASHING موديل 2024 

 

  • طول 4590 مم.
  • عرض 1900 مم.
  • ارتفاع 1685 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2720 مم.
  • عدد 5 مقاعد.
  • خزان وقود سعة 57 لتر.
جيتور DASHING موديل 2024 

مواصفات السيارة جيتور DASHING موديل 2024 

 

دعمت السيارة جيتور DASHING موديل 2024 بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

جيتور DASHING موديل 2024 

سعر جيتور DASHING موديل 2024 الرسمي في مصر

 

الفئة الاولى أوتوماتيك COMFORT جيتور DASHING موديل 2024 بسعر 969 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LUXURY جيتور DASHING موديل 2024 بسعر مليون و39 الف جنيه.

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