سعر جيتور X90 PLUS موديل 2024 | صور

تواصل علامة جيتور الصينية من تألقها داخل السوق المصري، بعد طرحها لموديلات 2024 الجديدة، والتي شملت النسخة X90 PLUS من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة "LUXURY" كاملة التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 في مصر وأبرز مواصفاتها الفنية .

جيتور X90 PLUS موديل 2024

الأبعاد الخارجية وقياسات جيتور X90 PLUS موديل 2024

طول 4858 مم.

عرض 1925 مم.

ارتفاع 1780 مم.

قاعدة عجلات 2850 مم.

خزان وقود سعة 57 لترا.

جيتور X90 PLUS موديل 2024

تجهيزات ومواصفات السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024

تحتوي جيتور X90 PLUS موديل 2024 على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء اوتوماتيكي مع مخارج خلفية، شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، مع مقعد للسائق بتحكم كهربائي من 6 أوضاع، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح العديد من وسائل التحكم، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما.

جيتور X90 PLUS موديل 2024

وتضم السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 باقة من أنظمة الحماية تتضمن، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، والثبات الالكتروني، مع وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم في الجر، ومانع للسرقة "إيموبلايزر"، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

جيتور X90 PLUS موديل 2024

وتأتي جيتور X90 PLUS موديل 2024 بقدرات فنية تتمثل في ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، بتقنية الجر الأمامي، ومحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن/متر.

جيتور X90 PLUS موديل 2024

سعر جيتور X90 PLUS موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يبلغ مليون و189 ألف جنيه.