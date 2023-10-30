أسعار سيارات بيستون في السوق المصري .. صور

تقدم شركة بيستون الصينية، عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة T33 التي تقدم بموديلات 2023، وتعد هي الارخص سعرًا بين قائمة السيارات الأخرى، حيث يبدأ سعرها من 845 ألف جنيه للفئة الأولى.

كما تقدم بيستون النسخة T55 من فئة الـ SUV الرياضية عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و95 الف جنيه، بالإضافة إلى النسخة بيستون T77 Pro موديل 2024 والتي يتم طرحها في مصر عبر 4 فئات وبسعر يبدأ من مليون و85 الف جنيه.

وتعتبر السيارة بيستون B70 موديل 2024، هي السيارة الوحيدة التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تحمل العلامة التجارية بيستون في مصر، وتقدم هي الأخرى محليًا من خلال 3 فئات وبسعر رسمي يبدأ من مليون و115 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لجميع سيارات بيستون في السوق المصري بالإضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

سيارات بيستون

1 - بيستون T33 موديل 2023

زودت بيستون T33 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

وتستمد السيارة بيستون T33 موديل 2023 أوامر الحركة عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 168 كيلومتر في الساعة، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود بـ 6.9 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

أسعار بيستون T33 موديل 2023

الفئة الأولى بيستون T33 موديل 2023 بسعر 845,000 جنيه.

الفئة الثانية بيستون T33 موديل 2023 بسعر 899,000 جنيه.

سيارات بيستون

2 - بيستون T55 موديل 2024

تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكابح ABS، وEBD، ووسائد هوائية للحماية.

زودت السيارة بيستون T55 موديل 2024 بجنوط رياضية تتراوح بين 18 و 19 بوصة، مع شبكة أمامية عصرية ذات مقاطع هوائية متعددة، ومصابيح LED، وناقل حركة DSG أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات بتقنية الدفع الأمامي.

وتستمد السيارة بيستون T55 موديل 2024 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر.

اسعار بيستون T55 موديل 2024

الفئة الأولى بيستون T55 موديل 2024 بسعر 1,075,000 جنيه.

الفئة الثانية بيستون T55 موديل 2024 بسعر 1,135,000 جنيه.

الفئة الثالثة بيستون T55 موديل 2024 بسعر 1,215,000 جنيه.

سيارات بيستون

3 - بيستون T77 Pro موديل 2024

زودت السيارة بستيون T77 Pro موديل 2024 بالعديد من التجهيزات مثل مكابح ABS مانعة للانغلاق، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية.

وتضم السيارة بيستون T77 Pro موديل 2024 على شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومكيف هواء، وخاصية هيكل خارجي رياضي، مع اضاءة نهارية LED، ومصابيح أمامية وخلفية حادة، بالإضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، بينما تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة من 7 سرعات DCT.

زودت السيارة بيستون T77 Pro موديل 2024 بتقنية الدفع الامامي للعجلات، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج 258 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة اجمالية قدرها 169 حصانا.

أسعار بيستون T77 Pro موديل 2024

الفئة الاولى بيستون T77 Pro موديل 2024 بسعر 1,085,000 جنيه.

الفئة الثانية بيستون T77 Pro موديل 2024 بسعر 1,175,000 جنيه.

الفئة الثالثة بيستون T77 Pro موديل 2024 بسعر 1,255,000 جنيه.

سيارات بيستون

4 - بيستون B70 موديل 2024

تعتمد سيارة بيستون B70 موديل 2024 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات تعمل بشكل أوتوماتيكي، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 169 حصانا.

زودت بيستون B70 موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة تتوسط قمرة القيادة، زجاج كهربائية لجميع النوافذ، خاصية الغلق المركزي "سنتر لوك"، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، فتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، وكاميرا.

وتحتوي السيارة بيستون B70 موديل 2024 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، مع وسائد هوائية للحماية، وجنوط رياضية، مع مصابيح LED تتسم بالشراسة ذات طابع حاد، وشبطة متعددة الفتحات الهوائية بالناحية الامامية.

أسعار بيستون B70 موديل 2024

الفئة الأولى بيستون B70 موديل 2024 بسعر 1,115,000 جنيه.

الفئة الثانية بيستون B70 موديل 2024 بسعر 1,180,000 جنيه.

الفئة الثالثة بيستون B70 موديل 2024 بسعر 1,245,000 جنيه.