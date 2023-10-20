سعر أرخص سيارة بيستون SUV موديل 2024

يقدم الصانع الصيني عددا لا متناهي من السيارات داخل سوق السيارات المصري من موديلات 2024 ، وتوافرت هذه الإصدارات بعد مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من الأزمات الطاحنة والتي أثرت على عدم توافر الطرازات الجديدة وبكميات كبيرة ومنها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، ومع ذلك يمتلئ السوق بالسيارات الجديدة التي يرغب المواطنون في شرائها ومنها سيارة بيستون T55 موديل 2024 .

سيارة بيستون T55 موديل 2024 الـ SUV

يعرض موقع صدى البلد سعر بيستون T55 موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

سيارة بيستون T55 موديل 2024 الـ SUV



- وسائل السلامة بـ بيستون T55 الصينية :

مقصورة سيارة بيستون T55 موديل 2024 الـ SUV

تظهر سيارة بيستون T55 موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان، وقفل مركزي ، وإنذار ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- سعة محرك بيستون T55 موديل 2024 :

بيستون T55 موديل 2024 الـ SUV

تستمد سيارة بيستون T55 موديل 2024 الـ SUV قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج قوة 169 حصانا، وعزم دوران يصل الي 258 نيوتن/متر .

- أسعار بيستون T55 موديل 2024 الصينية :

سيارة بيستون T55 موديل 2024 الـ SUV

الفئة الأولى من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T55 موديل 2024 سعرها يصل الى مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تتوافر بسعر يصل الى مليون و215 ألف جنيه .