الأسعار الجديدة لـ بيستون T770  موديل 2024

أعلن وكيل شركة بيستون عن طرح موديل 2024 للسيارة طرازT770 مع زيادة سعرية، والتي تنتمى إلى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية تراوحت بين 40 ألف جنيه.

بيستون T770 موديل 2024

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر أكتوبر؛ بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

ومن المعروف ان السيارة بيستون T770 موديل 2024، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي "تيربو"، و قوة 169 حصان، و 258 نيوتن متر من عزم الدوران، و ناقل حركة 7 سرعات، و دفع أمامي، و سرعة قصوى تصل لـ 192 كم/س.

بيستون T770 موديل 2024

وتحتوى السيارة بيستون T770 موديل 2024، على عدد من المميزات من بينها شاشة تعمل باللمس، و مقود حركة متعدد الوظائف، و مكيف هواء، و مرايات ضم كهربائية، و نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، و بلوتوث، و نظام صوتي ترفيهي.

بيستون T770 موديل 2024

وتضم السيارة بيستون T770 موديل 2024، عدد من وسائل الامان والحماية ، ياتى من بينها فرامل ABS وEBD وESP، و كاميرا خلفية، و تشغيل وايقاف المحرك عن طريق زر التحكم، و حساسات ركن، و نظام إيموبليزر ضد السرقة .

بيستون T770 موديل 2024

اما عن أسعار بيستون T770 الجديدة :

- فئة كمفورت بسعر مليون و85 ألف بدلاً من مليون و45 ألف جنيه

- فئة ديلوكس بسعر مليون و175 ألف بدلاً من مليون و135 ألف جنيه

- فئة بريميوم بسعر مليون و255 ألف جنيه بدلاً من مليون و215 ألف جنيه