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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح موديل 2024.. زيادة سعرية لـ سيارات بيستون T55 

بيستون T55 موديل
بيستون T55 موديل 2024

أعلن وكيل شركة بيستون عن طرح موديل 2024 للسيارة طراز T55 مع زيادة سعرية، والتي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية تراوحت بين 36 و40 ألف جنيه.

بيستون T55 موديل 2024

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر أكتوبر؛ بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

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ومن المعروف أن السيارة بيستون T55 موديل 2024 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة DSG أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات بتقنية الدفع الأمامي.

بيستون T55 موديل 2024


ويظهر الشكل الخارجي للسيارة بيستون T55 موديل 2024 ، بجنوط رياضية تتراوح بين 18 و 19 بوصة، مع شبكة أمامية عصرية ذات مقاطع هوائية متعددة، ومصابيح LED، مع سبويلر خلفي مدبب بإطلالة رياضية، وصادم خلفي بمظهر انيق.

بيستون T55 موديل 2024

أما المقصورة الداخلية للسيارة بيستون T55 موديل 2024 ، فتأتى بقمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، مع حزمة عالية الأداء من أنظمة المكابح والحماية أيضا ، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف .

بيستون T55 موديل 2024

أما عن الأسعار الرسمية الجديدة لـ بيستون T55، فجاءت كالتالي:

الفئة الأولي ديلوكس مليون و75 ألف جنيه بدلاً من مليون و39 ألف جنيه.

الفئة الثانية بريميوم مليون و135 ألف جنيه بدلاً من مليون و95 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بريميوم + بسعر مليون و215 ألف جنيه بدلاً من مليون و175 ألف جنيه.

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