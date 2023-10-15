بخصم 70%.. اشترِ كيا أكسيد 2023

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

كيا اكسيد موديل 2023



وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.



وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

كيا اكسيد موديل 2023



وتأتى السيارة كيا اكسيد موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.



وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة كيا أكسيد موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 4,928 دولار ، اما الفئة المتوسطة 4,789 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 4,649 دولار .

كيا اكسيد موديل 2023

وتعتمد السيارة كيا أكسيد موديل 2023 على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران 253 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات بتقنية الدفع الامامي، كما تعتمد على العديد من التجهيزات ومنها، زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

كيا اكسيد موديل 2023

و تأتي السيارة كيا أكسيد موديل 2023 بجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 426 لترا، وبنسبة طول بلغت 4395 مم، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، و مكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية والستارية، وخاصية الثبات الالكتروني، ومثبت سرعة.

كيا اكسيد موديل 2023



وتشمل التجهيزات الداخلية للسيارة كيا أكسيد موديل 2023 شاشة 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء ثنائي، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح LED، بينما يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية.