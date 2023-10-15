اعرف السعر الجديد لـ بيجو 5008

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 5008 ، بعد طرح موديل 2024 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية .

بيجو 5008 موديل 2024



وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر اكتوبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الازمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.



ومن المعروف ان السيارة بيجو 5008 موديل 2024 ، تستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وينتج المحرك قوة 165 حصانًا، وعزم دوران يقدر بنحو 240 نيوتن/متر ، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2024



وتستهلك السيارة بيجو 5008 موديل 2024 نحو 6 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم، وتستغرق السيارة نحو 8،9 ثانية للانتقال من نقطة الصفر حتى سرعة 100 كم/ساعة، وتصل السرعة القصوى لسيارة بيجو 5008 موديل 2024 إلى 206 كم/ساعة، و بسعة خزان الوقود 53 لترًا.

بيجو 5008 موديل 2024



وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 ، بطول 4641 مم، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 510 لترات، ويصل عرضها إلى 1844 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1646 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2840 مم.

بيجو 5008 موديل 2024



ودعمت السيارة بكماليات وتجهيزات مميزة ومنها مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وشاحن لاسلكي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيك، وخاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، ومرايا جانبية كهربائية، وشاشة عدادات ديجيتال، وقضبان سقف، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من الجلد.

بيجو 5008 موديل 2024



اما عن السعر الجديد للسيارة بيجو 301

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 669,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 699,990 جنيه

- أوتوماتيك ACTIVE 2024 بسعر 714,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2024 بسعر 754,990 جنيه