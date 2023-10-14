سعر بيستون B70 بعد طرح موديل 2024 في مصر.. صور

ارتفعت اسعار بيستون B70 المطروحة داخل السوق المصري، بعد تقديم موديلات 2024، حيث شهدت الفئة الاولى زيادة سعرية قدرها 90 الف جنيه، و45 الف جنيه للفئة الثانية، بينما شهدت اسعار الفئة الثالثة زيادة قدرها 46 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2024.

بيستون B70 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة بيستون B70

محرك 4 سلندر "تيربو".

قوة 169 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك.

7 سرعات "دفع أمامي".

مكيف هواء.

مرايات كهربائية.

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم.

مدخل AUX و USB وبلوتوث.

بيستون B70 موديل 2024

نظام صوتي ترفيهي.

فتحة سقف كهربائية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة عرض تعمل باللمس.

قفل مركزي.

جنوط رياضية.

كاميرا خلفية.

بيستون B70 موديل 2024

حساسات ركن.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نظام إيموبليزر ضد السرقة

نظام التوازن الالكتروني ESP.

بيستون B70 موديل 2024

اسعار بيستون B70 بعد طرح موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و115 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و180 ألف بدلاً من مليون و135 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و245 ألف جنيه بدلاً من مليون و199 ألف جنيه.