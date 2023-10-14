عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيستون B70 بعد طرح موديل 2024 في مصر.. صور

بيستون B70 موديل
بيستون B70 موديل 2024

ارتفعت اسعار بيستون B70 المطروحة داخل السوق المصري، بعد تقديم موديلات 2024، حيث شهدت الفئة الاولى زيادة سعرية قدرها 90 الف جنيه، و45 الف جنيه للفئة الثانية، بينما شهدت اسعار الفئة الثالثة زيادة قدرها 46 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2024.

بيستون B70 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة بيستون B70

 

  • محرك 4 سلندر "تيربو".
  • قوة 169 حصان.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • 7 سرعات "دفع أمامي".
  • مكيف هواء.
  • مرايات كهربائية.
  • نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم.
  • مدخل AUX و USB وبلوتوث.
بيستون B70 موديل 2024
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • فتحة سقف كهربائية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • شاشة عرض تعمل باللمس.
  • قفل مركزي.
  • جنوط رياضية.
  • كاميرا خلفية.
بيستون B70 موديل 2024
  • حساسات ركن.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة
  • نظام التوازن الالكتروني ESP.
بيستون B70 موديل 2024

اسعار بيستون B70 بعد طرح موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و115 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و180 ألف بدلاً من مليون و135 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيستون B70 موديل 2024 بسعر مليون و245 ألف جنيه بدلاً من مليون و199 ألف جنيه.

بيستون B70 موديل 2024
بيستون B70 تقنية الفار الأسعار الرسمية بيستون B70 موديل 2024 اسعار بيستون B70 موديل 2024 اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

موضوعات متعلقة

5 سيارات رياضية "زيرو" فئة المليون جنيه.. صور

سعر بيجو 408 موديل 2024 بعد الزيادة الأولى.. صور

5 سيارات رياضية تقدمها BMW في مصر موديل 2024.. صور

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

أرخص سعر لـ شيري أريزو 5 موديل 2023.. كيف تحصل عليها؟

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 في مصر.. صور

فورد تقدم TOURNEO CUSTOM الجديدة بـ9 مقاعد

أحدث سيارة بيك اب من ISUZU .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

تفاصيل الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة لإخراج الأمريكيين من غزة

مسئول أمريكي: اتفقنا مع مصر على السماح لمواطنينا بمغادرة غزة عبر معبر رفح

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد الوتر .. الإفتاء تجيب

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

بالزي الفلسطيني.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ