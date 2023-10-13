40 ألف جنيه .. أسعار بيستون T770 موديل 2024 الجديدة

شهدت السيارة بيستون T770 زيادة سعرية قدرها 40 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وذلك بعد طرح موديلات 2024 داخل السوق المصري.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار بيستون T770 موديل 2024 وابرز مواصفاتها الفنية

بيستون T770 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة بيستون T770 موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات.

1500 سي سي "تيربو".

قوة 169 حصان.

258 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة 7 سرعات.

دفع أمامي.

سرعة قصوى تصل لـ 192 كم/س.

بيستون T770 موديل 2024

شاشة تعمل باللمس.

مقود حركة متعدد الوظائف.

مكيف هواء.

مرايات ضم كهربائية.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

بلوتوث.

بيستون T770 موديل 2024

نظام صوتي ترفيهي.

كاميرا خلفية.

تشغيل وايقاف المحرك عن طريق زر التحكم.

حساسات ركن.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

فرامل ABS وEBD وESP.

بيستون T770 موديل 2024

أسعار بيستون T770 موديل 2024 الجديدة في السوق المصري

الفئة الاولى أوتوماتيك بيستون T770 موديل 2024 بسعر مليون و85 ألف بدلاً من مليون و45 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيستون T770 موديل 2024 بسعر مليون و175 ألف بدلاً من مليون و135 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بيستون T770 موديل 2024 بسعر مليون و255 ألف جنيه بدلاً من مليون و215 ألف جنيه.