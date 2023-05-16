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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الاسعار الجديدة لـ بيستون T33 موديل 2023 .. صور

بيستون T33
بيستون T33

تواصل شركة بيستون من تواجدها في مصر، بعد طرح موديلات 2023 الجديدة، وشملت النسخة T33 التي تنتمي إلى طرازات الفئة الرياضية، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 845 الف جنيه.

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السعر الجديد لـ بيستون B70 موديل 2023 .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة بيستون T33 بعد طرح موديل 2023.

 بيستون T33

مواصفات السيارة بيستون T33 موديل 2023 

 

تعتمد السيارة بيستون T33 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

 بيستون T33

وتعمل السيارة بيستون T33 موديل 2023 عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 168 كيلومتر في الساعة، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود بـ 6.9 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

 بيستون T33

الاسعار الجديدة للسيارة بيستون T33 موديل 2023 بالسوق المصري 

 

شهدت الفئة الاولى من النسخة T33 زيادة سعرية بلغت 251 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 845 ألف جنيه بدلاً من 594 ألف جنيه.

 

وجاءت الفئة الثانية من السيارة بيستون T33 بقيمة قدرها 899 ألف جنيه بدلاً من 638 ألف جنيه، وذلك بعد أن ارتفع سعرها بنسبة بلغت 261 ألف جنيه.

 بيستون T33
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