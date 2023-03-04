عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ بيستون B70 موديل 2023 .. صور

السعر الجديد لـ بيستون B70
السعر الجديد لـ بيستون B70 موديل 2023

تغيرت القائمة السعرية لعدد من سيارات بيستون المقدمة في مصر، مثل النسخة T77 من فئة الـ SUV، والتي تقدم بسعر جديد بلغ 885 ألف جنيه بدلاً من 865 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة B70 موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت اسعار الفئة المتاحة منها بنحو 20 الف جنيه.

 بيستون B70 موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث سعر للسيارة بيستون B70 موديل 2023 في مصر.

 بيستون B70 موديل 2023

سعر السيارة بيستون B70 موديل 2023 في مصر

 

تقدم السيارة بيستون B70 موديل 2023 للفئة المتاحة محليًا بقيمة بلغت 985 ألف جنيه بدلاً من 875 ألف جنيه.

 بيستون B70 موديل 2023

مواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2023 

 

حصلت سيارة بيستون B70 موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تتوسط قمرة القيادة، زجاج كهربائية لجميع النوافذ، خاصية الغلق المركزي "سنتر لوك"، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

 بيستون B70 موديل 2023

وتحتوي السيارة بيستون B70 موديل 2023 على مكابح ABS و EBD، مع منظومة الحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن فتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، وكاميرا للمتباعة ومساعدة قائد السيارة.

 بيستون B70 موديل 2023

وتعتمد سيارة بيستون B70 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات تعمل بشكل أوتوماتيكي، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 169 حصانا.

بيستون B70 تقنية الفيديو B70 موديل 2023 بيستون B70 موديل 2023 سعر السيارة بيستون B70

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة جديدة من تويوتا في 2023 بالسوق المصري .. صور

سعر هيونداي توسان موديل 2023 .. صور

سعر أرخص سيارة من شيري "أريزو 5" موديل 2023 .. صور

9 طرق لتوفير وقود سيارتك .. اعرف التفاصيل

سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات .. صور

اشتريهم من الكويت .. 5 سيارات تبدأ من 3000 دينار

هتقضي مشاويرك .. اسبرانزا A 516 أقل من 100 ألف جنيه

السعر الجديد لـ أرخص سيارة تقدمها هيونداي 2023 .. صور

ترشيحاتنا

إعلان صادم من البنك الدولي بشأن خسائر سوريا من الزلزال

بعد خناقة بسبب الأطفال.. من هو طليق آيتن عامر وعلاقته بـ هيفاء وهبي؟

فيديو91 ثانية.. مشاهد مرعبة في مقتل محامي الفيوم بـ الفأس

دعاء ليلة 12 من شهر شعبان.. 35 كلمة تزوجك بمن تحب

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

تونس .. بيان شديد اللهجة من قيس سعيد بشأن الاحتجاجات المرتقبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

يقوي الذاكرة ويكافح النسيان.. كوب من الميرمية يحميك من أمراض خطيرة

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ