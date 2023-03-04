السعر الجديد لـ بيستون B70 موديل 2023 .. صور

تغيرت القائمة السعرية لعدد من سيارات بيستون المقدمة في مصر، مثل النسخة T77 من فئة الـ SUV، والتي تقدم بسعر جديد بلغ 885 ألف جنيه بدلاً من 865 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة B70 موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت اسعار الفئة المتاحة منها بنحو 20 الف جنيه.

بيستون B70 موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث سعر للسيارة بيستون B70 موديل 2023 في مصر.

بيستون B70 موديل 2023

سعر السيارة بيستون B70 موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة بيستون B70 موديل 2023 للفئة المتاحة محليًا بقيمة بلغت 985 ألف جنيه بدلاً من 875 ألف جنيه.

بيستون B70 موديل 2023

مواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2023

حصلت سيارة بيستون B70 موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تتوسط قمرة القيادة، زجاج كهربائية لجميع النوافذ، خاصية الغلق المركزي "سنتر لوك"، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

بيستون B70 موديل 2023

وتحتوي السيارة بيستون B70 موديل 2023 على مكابح ABS و EBD، مع منظومة الحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن فتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، وكاميرا للمتباعة ومساعدة قائد السيارة.

بيستون B70 موديل 2023

وتعتمد سيارة بيستون B70 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات تعمل بشكل أوتوماتيكي، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 169 حصانا.