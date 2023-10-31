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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

صدى البلد

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العامين الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار. 

هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 على محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 أحصنة، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

وبفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 نحو 180 كيلومترا في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل 165 ألف جنيه.

سكودا فابيا

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400  سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس 

شيفروليه لانوس موديل 2012

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 175 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو

فولكس فاجن بولو موديل 1998 

وتتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل من 140 ألف جنيه.

أوبل كورسا 

أوبل كورسا موديل 2004

حصلت السيارة أوبل كورسا موديل 2004على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه.

أوبل كورسا فولكس فاجن بولو شيفروليه لانوس سكودا فابيا هيونداي فيرنا

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