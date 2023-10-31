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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا كودياك 2023 في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة سكودا كودياك موديل 2023 من سيارات الـ SUV الرياضية الفاخرة في السوق المصري، حيث تأتي مجهزة بالعديد من التجهيزات والتحديثات الرائدة.

سكودا كودياك موديل 2023 

مواصفات السيارة سكودا كودياك موديل 2023

محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر".

سعة 1400 سي سي "تيربو"

قوة اجمالية قدرها 150 حصانا.

أقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

ناقل حركة "أوتوماتيكي".

6  سرعات.

نوع الجر "أمامي".

 

وتصل السيارة سكودا كودياك موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كيلومترا في الساعة، وتتسارع من وقت السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 9.9 ثانية، ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

سكودا كودياك موديل 2023 

تتوفر السيارة السيارة سكودا كودياك موديل 2023 بأبعاد وقياسات هيكلية بلغت:

الطول الكلي 4363 مم.

العرض الكلي 1882 مم.

الارتفاع الكلي 1676 مم.

قاعدة عجلات 2638 مم.

خلوص ارضي 194 مم.

سعة خزان الوقود 58 لترا.

سكودا كودياك موديل 2023 

سعر سكودا كودياك الجديدة موديل 2023 في مصر

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى AMBITION بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة SPORT LINE بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة L&Kبسعر 2,150,000 جنيه

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