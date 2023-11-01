اشتري تويوتا كورولا بـ 50 ألف جنيه| تفاصيل

يبحث كثير من المصريين داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن إصدارات تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023 .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارة تويوتا كورولا للبيع موديل 1979 ، وتنتمي كورولا الي فئة السيارات السيدان :
- محرك تويوتا كورولا موديل 1979 :
تمكنت سيارة تويوتا كورولا موديل 1979 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأزرق، ويصل سعة محركها الي 1300 سي سي ، وتنقل قوة كورولا الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة .
- مواصفات كورولا موديل 1979 السيدان :
تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 1979 علي العديد من المميزات منها، صداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، وشبكة أمامية عريضة بـ مقدمة السيارة ، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية ، ومقابض أبواب من النيكل ، ومرايات جانبية يمكن إعادة ضبطهم يدويا .
- سعر تويوتا كورولا موديل 1979 :
تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 1979 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وقوة محركها .