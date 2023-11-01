اشتري تويوتا كورولا بـ 50 ألف جنيه| تفاصيل

يبحث كثير من المصريين داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن إصدارات تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023 .

تويوتا كورولا موديل 1979 داخل سوق المستعمل المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارة تويوتا كورولا للبيع موديل 1979 ، وتنتمي كورولا الي فئة السيارات السيدان :

تويوتا كورولا موديل 1979 داخل سوق المستعمل المصري

- محرك تويوتا كورولا موديل 1979 :

تويوتا كورولا موديل 1979 داخل سوق المستعمل المصري

تمكنت سيارة تويوتا كورولا موديل 1979 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأزرق، ويصل سعة محركها الي 1300 سي سي ، وتنقل قوة كورولا الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة .

- مواصفات كورولا موديل 1979 السيدان :

تويوتا كورولا موديل 1979 داخل سوق المستعمل المصري

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 1979 علي العديد من المميزات منها، صداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، وشبكة أمامية عريضة بـ مقدمة السيارة ، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية ، ومقابض أبواب من النيكل ، ومرايات جانبية يمكن إعادة ضبطهم يدويا .

- سعر تويوتا كورولا موديل 1979 :

تويوتا كورولا موديل 1979 داخل سوق المستعمل المصري

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 1979 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وقوة محركها .