تويوتا كورولا 2023 بـ 740 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويبحث المواطنين داخل سوق السيارات عن طرازات تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ومن ضمنها سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 .

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال

تنتمي تويوتا كورولا موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان، وتظهر بشكل أنيق وتصميم عصري جذاب .

تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال



- محرك تويوتا كورولا موديل 2023 :

تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 189 كم/ساعة .

- أبعاد كورولا موديل 2023 السيدان :

تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- مواصفات الأمان بـ كورولا موديل 2023 :

تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان ، ووسائد هوائية ، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 :

تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال

تتوافر الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال بسعر 740 ألف جنيه .