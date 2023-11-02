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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا 2023 بـ 740 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023 المانيوال

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويبحث المواطنين داخل سوق السيارات عن طرازات تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ومن ضمنها سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 .

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2023  المانيوال

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تنتمي تويوتا كورولا موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان، وتظهر بشكل أنيق وتصميم عصري جذاب .

تويوتا كورولا موديل 2023  المانيوال


- محرك تويوتا كورولا موديل 2023 :

تويوتا كورولا موديل 2023  المانيوال

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 189 كم/ساعة .

- أبعاد كورولا موديل 2023 السيدان :

تويوتا كورولا موديل 2023  المانيوال

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- مواصفات الأمان بـ كورولا موديل 2023 :

تويوتا كورولا موديل 2023  المانيوال

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان ، ووسائد هوائية ، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 :

تويوتا كورولا موديل 2023  المانيوال

تتوافر الفئة الأولي من سيارة  تويوتا كورولا موديل 2023  المانيوال بسعر 740 ألف جنيه .

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