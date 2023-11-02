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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف إزاي تبيع سيارتك بشكل شخصي دون وسيط| تفاصيل

اعرف أزاي تبيع سيارتك
اعرف أزاي تبيع سيارتك بشكل شخصي بدون وسيط

يلجأ ملاك السيارات غالبا لبيع سياراتهم بشكل شخصي ، وذلك بدلا من الاستعانة بوسطاء لبيع السيارة ، وغالبا ما يقع ملاك السيارات كـ ضحية لهؤلاء الوسطاء .

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من هنا يجب عمل خطة صحيحة من اجل بيع سياراتك بشكل شخصي وبطريقة ناجحة، وذلك لـ تحقيق أقصى استفادة منها.

1- سداد المديونيات الخاصة بك :

سداد المديونيات الخاصة بك 

قبل التفكير في بيع السيارة يجب أولا سداد أي مديونيات عليك تخص شراء السيارة المستعملة المراد بيعها ، وذلك لأن بيع سيارة عليها مديونيات تبدو عملية معقدة .

2- معرفة متوسط سعر سيارتك :

معرفة متوسط سعر سيارتك 

يجب قبل التفكير في بيع سيارتك أن تعرف قيمتها السوقية ، بالإضافة الى معرفة أقصى مبلغ يمكن الحصول عليه من عملية البيع الخاصة بسيارتك ، ويمكن معرفة متوسط السعر من خلال معرفة أسعار السيارات المشابهة .

3-افحص سيارتك قبل البيع :

افحص سيارتك قبل البيع

قبل بيع السيارة يجب أن يقوم صاحبها الذى يريد بيعها بالذهاب بها الى فني من اجل إجراء الفحص عليها ومعرفة ما يوجد بها من مميزات وعيوب .

4- إصلاح ما يوجد بالسيارة من عيوب :

إصلاح ما يوجد بالسيارة من عيوب

السيارات دائما ما تحتاج الي إصلاحات تجميلية أو إصلاحات طفيفة قبل بيعها.

5- وضع إعلان لبيع السيارة :

وضع إعلان لبيع السيارة

بعد الانتهاء من صيانة السيارة وإصلاح ما بها من عيوب يجب أن يقوم صاحبها بغسلها ويقوم بالتقاط مجموعة صور لها وهي بحالة جيد ثم يقوم بوضع هذه الصور في إعلان على الإنترنت .

6- البيع بصورة آمنة :

البيع بصورة آمنة 

عند الاتفاق على بيع السيارة يجب أن يتبع البائع والمشتري خطوات البيع بطريقة صحيحة ويجب أن يتم حضور الطرفين بدون وسطاء .

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