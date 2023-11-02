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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدلا من زحمة المواصلات.. أرخص سيارات رينو بـ135 ألف جنيه

صدى البلد

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية رينو بإصدارتها الاقتصادية في السوق المصري، ومن أشهرها الهاتشباك العائلية رينو كليو موديل 2002، وتعتبر أحد أبرز سيارات الهاتشباك المستعملة في السوق المصري ظهوراً على منصات البيع الالكترونية مؤخراً.

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رينو كليو

مواصفات السيارة رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

 

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تبلغ السرعة القصوى للسيارة رينو كليو موديل 2002 نحو 186 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر خلال زمن قدره 10.5 : 12.9 ثانية، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 140 ألف كيلو متر.

رينو كليو

أسعار السيارة رينو كليو موديل 2002 مستعملة

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 135 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

رينو كليو موديل 2002 رينو رينو كليو كليو الهاتشباك

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