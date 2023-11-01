أسعار جاك 2024 الجديدة بالسوق المصري

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مازالت مستمرة علي مستوي العالم ، وذلك نتيجة الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدي إلي توافر الطرازات الجديدة من السيارات ولكن بزيادات سعرية جديدة .

- عرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيارات جاك موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :



1- أبعاد جاك JS3 موديل 2024 :

أبعاد جاك JS3 موديل 2024

تأتي سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4345 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1640 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2560 مم .

- وسائل السلامة بـ جاك JS3 موديل 2024 :

تحتوي سيارة جاك JS3 موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك جاك JS3 موديل 2024 :

عزم دوران سيارة جاك JS3 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وقوة 118 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار جاك JS3 موديل 2024 الجديدة :

تتوافر سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 824 ألف جينه ، بدلا من 774 ألف جنيه .

2- أبعاد جاك JS4 موديل 2024 :

أبعاد جاك JS4 موديل 2024

تتوافر سيارة جاك JS4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4410 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2620 مم .

- مواصفات الأمان بـ جاك JS4 موديل 2024 :

زودت سيارة جاك JS4 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك جاك JS4 موديل 2024 :

قوة سيارة جاك JS4 موديل 2024 تصل الي 147 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار جاك JS4 موديل 2024 :

تباع سيارة جاك JS4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة بعد الزيادات يصل سعرها الي 894 ألف جنيه، بدلا من 829 .

3- محرك جاك J7 موديل 2024 :

محرك جاك J7 موديل 2024

تحتوي سيارة جاك J7 موديل 2024 علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- أبعاد جاك J7 موديل 2024 :

تأتي سيارة جاك J7 موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 4772 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1492 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2760 مم .

- وسائل الأمان بـ جاك J7 موديل 2024 :

زودت سيارة جاك J7 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

- أسعار جاك J7 موديل 2024 الجديدة :

يصل سعر سيارة جاك J7 موديل 2024 الجديد الي 849 ألف جنيه .

يصل سعر سيارة جاك J7 موديل 2024 الجديد الي 889 ألف جنيه .