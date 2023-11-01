أسعار جاك 2024 الجديدة بالسوق المصري

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مازالت مستمرة علي مستوي العالم ، وذلك نتيجة الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدي إلي توافر الطرازات الجديدة من السيارات ولكن بزيادات سعرية جديدة .
- عرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيارات جاك موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :
1- أبعاد جاك JS3 موديل 2024 :
تأتي سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4345 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1640 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2560 مم .
- وسائل السلامة بـ جاك JS3 موديل 2024 :
تحتوي سيارة جاك JS3 موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .
- محرك جاك JS3 موديل 2024 :
عزم دوران سيارة جاك JS3 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وقوة 118 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- أسعار جاك JS3 موديل 2024 الجديدة :
تتوافر سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 824 ألف جينه ، بدلا من 774 ألف جنيه .
2- أبعاد جاك JS4 موديل 2024 :
تتوافر سيارة جاك JS4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4410 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2620 مم .
- مواصفات الأمان بـ جاك JS4 موديل 2024 :
زودت سيارة جاك JS4 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .
- محرك جاك JS4 موديل 2024 :
قوة سيارة جاك JS4 موديل 2024 تصل الي 147 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .
- أسعار جاك JS4 موديل 2024 :
تباع سيارة جاك JS4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة بعد الزيادات يصل سعرها الي 894 ألف جنيه، بدلا من 829 .
3- محرك جاك J7 موديل 2024 :
تحتوي سيارة جاك J7 موديل 2024 علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .
- أبعاد جاك J7 موديل 2024 :
تأتي سيارة جاك J7 موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 4772 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1492 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2760 مم .
- وسائل الأمان بـ جاك J7 موديل 2024 :
زودت سيارة جاك J7 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .
- أسعار جاك J7 موديل 2024 الجديدة :
يصل سعر سيارة جاك J7 موديل 2024 الجديد الي 849 ألف جنيه .
يصل سعر سيارة جاك J7 موديل 2024 الجديد الي 889 ألف جنيه .