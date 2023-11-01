عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جاك 2024 الجديدة بالسوق المصري

أسعار جاك 2024 الجديدة
أسعار جاك 2024 الجديدة بالسوق المصري

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مازالت مستمرة علي مستوي العالم ، وذلك نتيجة الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدي إلي توافر الطرازات الجديدة من السيارات ولكن بزيادات سعرية جديدة .

مقارنة بين جاك JS4 وجيتور X70 موديل 2024 | بالأسعار

تبدأ من 640 ألف جنيه.. أسعار سيارات جاك 2024 في مصر

- عرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيارات جاك موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :


1- أبعاد جاك JS3 موديل 2024 :

أبعاد جاك JS3 موديل 2024 

تأتي سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4345 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1640 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2560 مم .

- وسائل السلامة بـ جاك JS3 موديل 2024 :

تحتوي سيارة جاك JS3 موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك جاك JS3 موديل 2024 :

عزم دوران سيارة جاك JS3 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وقوة 118 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار جاك JS3 موديل 2024 الجديدة :

تتوافر سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 824 ألف جينه ، بدلا من 774 ألف جنيه .

2- أبعاد جاك JS4 موديل 2024 :

أبعاد جاك JS4 موديل 2024

تتوافر سيارة جاك JS4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4410 مم،  وعرض 1800 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2620 مم .

- مواصفات الأمان بـ جاك JS4 موديل 2024 :

زودت سيارة جاك JS4 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك جاك JS4 موديل 2024 :

قوة سيارة جاك JS4 موديل 2024 تصل الي 147 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار جاك JS4 موديل 2024 :

تباع سيارة جاك JS4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة بعد الزيادات يصل سعرها الي 894 ألف جنيه، بدلا من 829 .

3- محرك جاك J7 موديل 2024 :

محرك جاك J7 موديل 2024 

تحتوي سيارة جاك J7 موديل 2024 علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- أبعاد جاك J7 موديل 2024 :

تأتي سيارة جاك J7 موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 4772 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1492 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2760 مم .

- وسائل الأمان بـ جاك J7 موديل 2024 :

زودت سيارة جاك J7 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

- أسعار جاك J7 موديل 2024  الجديدة :

يصل سعر سيارة جاك J7 موديل 2024 الجديد الي 849 ألف جنيه .

يصل سعر سيارة جاك J7 موديل 2024 الجديد الي 889 ألف جنيه .

أبعاد جاك JS3 موديل 2024 وسائل السلامة بـ جاك JS3 موديل 2024 محرك جاك JS3 موديل 2024 أبعاد جاك JS4 جاك JS4 موديل 2024 محرك جاك JS4 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

موضوعات متعلقة

أرخص سيدان من ميتسوبيشي 2023 بـ600 ألف جنيه

إرشادات لحماية سيارتك من السرقة| تفاصيل

مقارنة بين ليب موتور T03 و سكودا فابيا 2023| بالأسعار

بالأوفر برايس.. أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

اشتري تويوتا كورولا بـ 50 ألف جنيه| تفاصيل

أسعار ساوایست 2024 الجديدة بمصر

استكمالا لأسعار قطع غيار تويوتا من موديل 2001 لـ 2007

شاهد| ساعة مستوحاة من هوندا تايب آر

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

بنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي.. ولا ننخرط في الهجوم البري

بينهم أطفال.. الصحة: نقل 46 مصابا فلسطينيا لمستشفيات شمال سيناء

جيش الاحتلال يزعم مصرع قائد منظومة الصواريخ المضادة في حماس

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

صور توجع القلب .. اللحظات الأخيرة في حياة جواهر على سرير المرض

فيديو

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ