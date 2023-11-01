سيارات في متناول الجميع بـ120 ألف جنيه

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع متعددة من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين المصريين في اقتناءها منها سياة رينو اوبتيما، وهيونداي اكسيل، وهوندا سيفيك ، وفيات سيينا، وبيجو 405 ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة الأزمات الطاحنة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات مستعملة للبيع بالسوق المصري للسيارات :

1- بيجو 406 موديل 1996 :

تنتمي سيارة بيجو 406 موديل 1996 الي فئة السيارات السيدان ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 406 موديل 1996

تباع سيارة بيجو 406 موديل 1996 داخل سوق المستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

2- فيات سيينا موديل 2000 :

تنقل قوة سيارة فيات سيينا موديل 2000 الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

فيات سيينا موديل 2000

تتوافر سيارة فيات سيينا موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة .

3- هوندا سيفيك موديل 1993 :

تحتوي سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك موديل 1993

سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 105 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- هيونداي اكسيل موديل 1995 :

تباع هيونداي اكسيل موديل 1995 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة ماينوال، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 1999 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

هيونداي اكسيل موديل 1995

يبلغ سعر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة وقوتها .

5- رينو اوبتيما موديل 1997 :

رينو اوبتيما موديل 1997 تباع باللون الأخضر، وتحتوي علي محرك سعه 1300 سي سي، وتمكنت رينو اوبتيما من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة ، وبها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

رينو اوبتيما موديل 1997

تتواجد سيارة رينو اوبتيما موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .