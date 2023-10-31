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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| ساعة مستوحاة من هوندا تايب آر

ساعة مستوحاة من هوندا
ساعة مستوحاة من هوندا تايب آر

اعلنت شركة صناعة الساعات اليابانية كاسيو عن إنتاج ساعة جديدة لتكريم هوندا تايب آر عالية الأداء، وتندرج ساعة اليد الجديدة ضمن خط Edifice للساعات، والتي تعتمد على طراز Windflow لإضفاء إحساس حقيقي بالتايب آر .

ساعة مستوحاة من هوندا تايب آر

تجتوي ساعة كاسيو علي شعار Red H الأيقوني، وقرص فرعي يحاكي مقياس سرعة الدوران من التايب آر، وأزرار تحمل علامة R، وحلقة حزام من جلد ألكانتارا تتميز بـ شعار التايب آر.

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و تم تصنيع هيكل تايب آر Edition بالكامل من الراتنج المقوى بألياف الكربون لضمان المتانة، وتتمتع بمقاومة للماء تصل إلى 100 متر، وبها كريستال الياقوت المقاوم للخدش لإعطاء المزيد من المتانة، وبها مصابيح LED قابلة للتبديل لشاشته الرقمية ووجهه.

ساعة مستوحاة من هوندا تايب آر

تعمل ساعة كاسيو  بـ نظام Tough Solar Charging الخاص بالعلامة التجارية، والذي يمنح الساعة الطاقة لمدة تصل إلى سبعة أشهر، حتى بدون التعرض للضوء، ويمكن ربط الساعة بتطبيق الهاتف الذكي لضبط الوقت تلقائيًا أو لإعداد وظائف المنبه والتوقيت العالمي.

ساعة مستوحاة من هوندا تايب آر


تشترك ساعة كاسيو  في اللون الأبيض مع سيارة هوندا Civic تايب آر، وسيارة هوندا NSX تايب آر الثمينة والنادر جدًا حاليًا.

شركة صناعة الساعات اليابانية كاسيو كاسيو هوندا تايب آر تايب آر عالية الأداء Edifice للساعات Windflow هوندا Civic

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