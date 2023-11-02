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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار چيلي GX3 Pro و اوكافانجو بالأوفر برايس 2024

أسعار چيلي GX3 Pro
أسعار چيلي GX3 Pro و اوكافانجو بالأوفر برايس 2024

ترتفع أسعار السيارات عالميا بشكل مستمر خلال هذه الفترة بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة موديل 2024 بأسعارها الرسمية وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري  أسعار چيلي GX3 Pro و اوكافانجو بالأوفر برايس موديل 2024 الجديدة :

 جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024

1- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :

عدد سلندرات جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 يصل الي 3 سلندر وسعه محركها 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أبعاد جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :

تأتي سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4005 مم، وعرض 1706 مم ، وارتفاع 1575 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2480 مم .

 جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024

- أسعار جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :

تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي 749 ألف جنيه ، بدلا من 729 ألف جنيه .

2- أبعاد جيلي اوكافانجو  موديل 2024 :

 جيلي اوكافانجو  موديل 2024

تتوافر سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4835 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

- محرك جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

 جيلي اوكافانجو  موديل 2024

تستخدم سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك يعه 1500 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 60 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11 ثانية .

- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

تتواجد سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد وهو مليون و 449 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 430 ألف جنيه .

جيلي جى اكس ٣ برو جى اكس ٣ برو موديل 2024 أبعاد جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 أسعار جيلي جى اكس ٣ برو محرك جيلي اوكافانجو أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024

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