بـ 500 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك أوتوماتيك

دائما ما يبحث المواطنون داخل سوق السيارات المستعمل عن سيارات تناسبهم وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم وممارسه مهامهم اليومية بكل سهولة بدلا من اللجوء الي المواصلات التي يكون بها ازدحام ، ويتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من هذه الطرازات وبفئات وأسعار مختلفة ومناسبة للجميع .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات بالسوق المصري للمستعمل هم كيا بيكانتو، ودايهاتسو سيريون، وكرايسلر بى تى كروزر، ونيسان جوك، وبيجو 208 :

1- بيجو 208 موديل 2015 :

تستمد سيارة بيجو 208 موديل 2015 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 101 ألف/كم، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حرة أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بـ بيجو 208 دهانات داخلية أو خارجية .

بيجو 208 موديل 2015

تتوافر سيارة بيجو 208 موديل 2015 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- نيسان جوك موديل 2014 :

تنقل قوة سيارة نيسان جوك موديل 2014 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وتباع باللون الأسود، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

نيسان جوك موديل 2014

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2014 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- كرايسلر بي تى كروزر موديل 2006 :

تمكنت سيارة كرايسلر بي تى كروزر موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي .

كرايسلر بي تى كروزر موديل 2006

تتواجد سيارة كرايسلر بي تى كروزر موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف سعر السيارة حسب حالتها الفنية .

4- دايهاتسو سيريون موديل 2008 :

دايهاتسو سيريون موديل 2008 تباع باللون النبيتي ، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو سيريون موديل 2008 :

يبلغ سعر سيارة كرايسلر بي تى كروزر موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب محرك السيارة وأدائها .

5- كيا بيكانتو موديل 2010 :

تمتلك سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 محرك سعه 1300 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت كيا بيكانتو من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2010

تأتي سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 داخل سوق السيارات للمستعمل بسعر 345 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .