أسعار السيارات الجديدة نزيف مازال مستمر وحتي الآن ترتفع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل مستمر ، وذلك منذ مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة ، والتي أثرت علي توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، واذا تم توافرها يتم وضع سعر إضافي علي سعرها الرسمي " أوفر برايس " .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار شيري 2024 بالسوق المحلي بعد وضع أوفر برايس جديد علي أسعارها :

1- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

تحتوي شيرى اريزو 5 السيدان موديل 2024 علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر ، وتخرج قوة 114 حصان، وعزم دورانها يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيرى اريزو 5 موديل 2024

- أبعاد شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

تأتي سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 :

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

الفئة الاولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 535 ألف جنيه، بدلا من 495 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 580 ألف جنيه، بدلا من 540 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 605 ألف جنيه، بدلا من 565 ألف جنيه .

2- أبعاد شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

تتوافر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4419 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1651 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2510 مم .

- وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

شيرى تيجو 3 موديل 2024

يتواجد بسيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان، وقفل مركزي، وإنذار ضد السرقة ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك شيرى تيجو 3 الـ SUV موديل 2024 :

شيرى تيجو 3 موديل 2024

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 يصل الي 160 نيوتن/متر، وبها قوة 125 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر .

- أسعار شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

يصل سعر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 الجديد داخل سوق السيارات المصري الي 720 ألف جنيه، بدلا من 680 ألف جنيه .

3- وسائل الأمان بـ شيري تيجو 7 موديل 2024 :

شيري تيجو 7 موديل 2024

تظهر سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أبعاد شيري تيجو 7 موديل 2024 :

تأتي سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4505 مم، وعرض 1837 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- محرك شيري تيجو 7 موديل 2024 :

خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 يصل الي 57 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل قوتها الي 145 حصان، وتصل سرعة شيري تيجو 7 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 830 ألف جنيه، بدلا من 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 890 ألف جنيه ، بدلا من 850 ألف جنيه .