سوبارو امبريزا هاتشباك بـ 190 ألف جنيه

سوق السيارات المستعمل المصري يضم باقة متميزة من السيارات المستعملة بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ SUV ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع سوبارو امبريزا موديل 2008 ، وتنتمي امبريزا الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية، تم تواجد هذه الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل ملحوظ .
- محرك سوبارو امبريزا موديل 2008 :
تستمد سيارة سوبارو امبريزا الهاتشباك قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الفضي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وتعمل بقوة الدفع الرباعي ، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها دهانات خارجية .
- مواصفات سوبارو امبريزا الهاتشباك :
زودت سيارة سوبارو امبريزا موديل 2008 بالعديد من المميزات منها ، 4 جنوط للكاوتش ، ومصابيح ضباب أمامية ، وإضاءة أمامية ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوبارو ، وتم تثبيت شعار سوبارو علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وإشارات تم ثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة .
- أسعار سوبارو امبريزا موديل 2008 :
تتواجد سيارة سوبارو امبريزا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مغر يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .