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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوبارو امبريزا هاتشباك بـ 190 ألف جنيه

سوبارو امبريزا موديل
سوبارو امبريزا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

سوق السيارات المستعمل المصري يضم باقة متميزة من السيارات المستعملة بمختلف فئاتها منها السيدان والهاتشباك والـ SUV ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع سوبارو امبريزا موديل 2008 ، وتنتمي امبريزا  الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية، تم تواجد هذه الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل ملحوظ .

سوبارو امبريزا  موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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- محرك سوبارو امبريزا موديل 2008 :

سوبارو امبريزا  موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تستمد سيارة سوبارو امبريزا الهاتشباك قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الفضي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وتعمل بقوة الدفع الرباعي ، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها دهانات خارجية .

- مواصفات سوبارو امبريزا الهاتشباك :

سوبارو امبريزا  موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة سوبارو امبريزا موديل 2008 بالعديد من المميزات منها ، 4 جنوط للكاوتش ، ومصابيح ضباب أمامية ، وإضاءة أمامية ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوبارو ، وتم تثبيت شعار سوبارو علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وإشارات تم ثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- أسعار سوبارو امبريزا  موديل 2008 :

سوبارو امبريزا  موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتواجد سيارة سوبارو امبريزا  موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مغر يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

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