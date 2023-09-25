دفع رباعي .. سعر ومواصفات سوبارو XV الجديدة في مصر

استطاعت نجوم سوبارو اليابانية أن تحقق شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والمحلية، لما تقدمه من إصدارات متنوعة تشتهر بالاعتمادية، إلى جانب تقنيات الدفع الرباعي التي تتميز بها. ومن أشهر هذه الطرازات النسخة سوبارو XV.

وتنتمي السيارة سوبارو XV إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها في السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و99.900 جنيه، ومحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC.

سوبارو XV

ويمكن لمحرك السيارة سوبارو XV ضخ قوة قدرها 114 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات، مع تقنية الدفع الرباعي، ووقت للتسارع مدته 13.9 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سوبارو XV

وتستطيع السيارة سوبارو XV الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 175 كم/ساعة، ومتوسط استهلاك للبنزين يبلغ 6.5 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، وتضم السيارة حزمة من التجهيزات ومنها فرامل ABS و EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني EBP.

سوبارو XV

وتحتوي سوبارو XV على نظام إيموبليزر ضد السرقة، ومستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، ووسائد هوائية للحماية، مع نوافذ كهربائية ومرايات كهربائية التحكم أيضا، إضافة إلى مثبت سرعة، وإنذار، وقفل مركزي، وعجلة قيادة باور وتتمتع بحزمة من أنظمة التحكم، وشاشة تعمل باللمس.

سوبارو XV

سعر سوبارو XV في مصر

أول فئة سوبارو XV 2022 بسعر مليون و99.900 جنيه.

ثانية فئة سوبارو XV 2022 بسعر مليون و199.900 جنيه.

ثالث فئة سوبارو XV 2022 بسعر مليون و299.900 جنيه.