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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا

سيارة سباق جديدة
سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا

تقدم شركة سوبارو اليابانية الكثير من السيارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان الشهيرة، ومنها السيارة WRX والتي ظهرت في ثوب جديد بعد حزمة من الترقيات عالية الاداء.

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سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا 

سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا 

ظهرت السيارة سوبارو WRX في ثوب جديد خاص بالسباقات، فمن المنتظر تقديمها للمنافسة في بطولة الرالي الأمريكية ARA، الذي يعقد خلال الفترة من 24 إلى 25 أغسطس في رالي غابات أوجيبوي في مينيسوتا كظهور اول لها.

سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا 

القدرات الفنية للنسخة سوبارو WRX

 

تأتي السيارة سوبارو WRX بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، مزدوج التيربو، مع قوة اجمالية بلغت 320 حصانا، و 515 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات مكون من 6 نسب.

سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا 

وحصلت السيارة سوبارو WRX على نظام تعليق يناسب هذا النوع من السابقات، مع وجود الكثير من اللمسات الفنية الخارجية المصنوعة من الكربون فايبر، اضافة إلى سبويلر خلفي عريض يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا 

وتأتي السيارة سوبارو WRX بخزان وقود مصنوع من الكيفلار سعة 82 لتر، يمنحها افضلية الوصول إلى نقطة النهاية بأمان، إلى جانب وجود جنوط رياضية باللون الاصفر، وميزج لوني خارجي يجمع بين الاصفر والازرق، مع حزمة من اللمسات الرياضية، و مقاعد داخلية سباركوADV Prime، ومعدات مدمجة طراز HANS.

سيارة سباق جديدة من سوبارو بقوة 320 حصانا 
سوبارو WRX 320 حصانا سيارة سباق سيارة سباق جديدة السيارة سوبارو WRX

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